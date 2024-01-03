羽田意外班機改降落「陸地孤島」茨城機場 公車緊急收假加開接駁網友讚爆

羽田機場在2日發生飛機相撞、爆炸起火的意外事件，同時也造成許多預訂在羽田機場起降的班機受到影響。部分飛機於是改往同在關東的茨城機場落地，同時關東鐵道集團加開接駁車班次，協助疏散大批旅客。

根據日本媒體「每日新聞」報導，茨城機場沒有鐵道交通，最近的車站「石岡車站」相距14公里，只能仰賴公車及計程車前往，單趟車程也需要20分鐘，有「陸地孤島」之稱。而到了石岡車站後，搭乘特急電車前往東京，則需要一個小時左右。

就在羽田機場的意外發生後，關東鐵道迅速加開巴士前往茨城機場，協助旅客前往石岡車站，並在twitter上發布通知。約在晚間9點10分左右，關東鐵道宣布已將乘客載運完畢，還提醒大家天氣逐漸變冷了，返家時要注意安全。

關東鐵道的舉動，也獲得網友們的讚賞，紛紛表示「神對應」、「謝謝你們能夠即時應對」、「身為茨城縣民，為關東鐵道和茨城機場感到驕傲」、「在司機人手不足，又是休假日的時候，還能臨機應變，真的是很感激」、「關鐵加油」、「在大冷天緊急支援不容易」、「下次會去茨城玩」、「為關鐵的英明決斷致上敬意」、「茨城機場出現了意想不到的救世主」。