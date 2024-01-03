妻在羽田接機焦急查日航新聞 丈夫成功逃生報平安「身上只有手機和錢包」

日本航空JAL516班機在2日下午5點多，和一台海保機發生相撞意外，整架飛機瞬間爆炸起火，所幸連同機組員及乘客在內379人平安脫困。當時一位名為山家美佳的50歲女性，丈夫是機上乘客的一員，而正等在機場接機的她，描述了當下的經過。

根據日本媒體「iZa」報導，當班機抵達時間過了5分鐘後，山家才接到丈夫的電話。當時丈夫還在機艙內，電話中除了他以外，還有其他乘客呼喊的聲音。山家和丈夫通了兩、三分鐘的電話，知道丈夫的座位在前方，煙霧則是從從後方傳來，丈夫還問她「新聞有報嗎」。

於是山家趕緊用手機上網查閱新聞，看到日航飛機燃燒的畫面。等到約30、40分鐘後，丈夫才又打電話來，說自己已經平安脫困，人正在在飛機跑道上，身上除了手機和錢包之外，就沒帶其他東西，覺得天氣很冷，但至少平安無事。

日本媒體「JIJI.COM」報導，還有一位70多歲的女性，當時也和孫子在機場，目擊到飛機起火的意外。她表示看著黑暗中的火光，讓人感到相當難受。當時火勢從機體的後段，漸漸蔓延到前段，也看到乘客逃生用的滑梯。之後周圍聚集了許多消防車，噴出白色的泡沫救災。