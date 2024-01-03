快訊

空服員指引「10人一組、冷靜！」 日航乘客憶死裡逃生：一出錯就結果不同

起飛降落時別睡！機師女兒發文提醒 父親叮嚀「搭機必做3件事」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日航事件有感！機師女兒PO文提醒搭機3件事 切勿穿高跟鞋

聯合新聞網／ 綜合報導
日航昨日發生嚴重意外，一名機師女兒貼文呼籲大家務必注意搭機3件事。圖為日本航空班機在東京羽田機場跑道上起火情景。美聯社
日航昨日發生嚴重意外，一名機師女兒貼文呼籲大家務必注意搭機3件事。圖為日本航空班機在東京羽田機場跑道上起火情景。美聯社

昨(2)日一架日本航空客機，在東京羽田機場跑道上與日本海上保安廳的飛機相撞，客機上共379名乘客與機組員全數逃出。長居日本多年的魚漿夫婦，昨日在臉書分享一名X平台（原推特)網友給大家在乘坐飛機時的建議，呼籲大家在飛機起飛及降落時，務必穿上鞋子及保持清醒，也別穿著高跟鞋登機。

魚漿夫婦昨日在臉書PO文表示：「我家距離羽田機場約30分鐘的車程，從剛剛就聽到很多消防車的聲音。今年的日本真的很不平靜，這些建議給大家參考一下」。

魚漿夫婦分享一則由X平台網友ぴ (@Blackymarine) 的貼文，表示她作為機師的女兒，從小就被告誡三件搭乘飛機的注意事項，包括：起飛和降落時保持清醒、起飛及降落時請穿鞋，及切勿穿著高跟鞋登機。機師父親曾說：「20%的飛機事故發生在起飛期間，50%發生在降落期間。你的逃跑舉動可能意味著生與死的差異」。

網友在魚漿夫婦的臉書PO文下方留言表示：「很有用的資訊！」。不少網友都喊著：「天佑日本」，有人認為：「今年才過到第二天啊！怎麼會這樣？」有人表示，在搭機時穿著長褲及平底鞋是基本常識，在起飛降落時都要坐好及繫好安全帶，希望都可以做到。

該則PO文還引起了大家對高跟鞋的討論。有網友質疑：「空姐不是都穿高跟鞋嗎？」，也有網友在ぴ (@Blackymarine) 的PO文下方留言，希望空姐也別再穿高跟鞋和裙子了，因為真的不好逃生啊；但有人也好奇，是否有統計報告可以研究出飛機失事時穿高跟鞋或球鞋，跟光腳逃生的機率，「基本上我懷疑根本沒差。安全帶有沒有綁好，差別比較大」。

羽田機場 日本 日航

延伸閱讀

著火前後驚悚畫面流出！日航班機羽田機場燃燒 乘客驚：以為要死了

影／日航窗外一片火海！乘客聽從空服員命令排隊逃生 林智群：真的厲害

日航撞海保機5死 民航機379人全脫困

空管追蹤網錄音曝日航獲准降落！國土交通省：塔台下達進入跑道許可

相關新聞

日航乘客憶「能成功逃生是奇蹟」！專家曝「無人罹難」2關鍵原因

日本航空編號516班機在當地時間2日下午從北海道新千歲機場飛往東京羽田機場，於傍晚5時47分降落後，與海上保安廳飛機擦撞...

空管追蹤網錄音曝日航獲准降落！國土交通省：塔台下達進入跑道許可

彭博資訊報導，日本當地時間2日下午5點55分，東京羽田機場一架載有367名乘客及12名機組人員的日本航空班機516航班和...

影／3億美元燒成廢鐵！機齡僅2年 日航事故機成首架報廢空巴A350

航空業刊物「李罕新聞」（Leeham News）報導，東京羽田機場2日下午，日本航空一架空中巴士A350客機和海上保安廳...

日航起火事故法則？為何會在跑道中段相撞

這場事故就如同事故三角金字塔，是一連串的巧合結合而成，出事的日航機由於新年期間旅客眾多行李也多，因此延誤了二十幾分鐘才起飛，比原訂抵達羽田的時間晚了十多分鐘，而海保機則是因為前日的能登地震，協助載運物資前往災區，才會在夜間出勤，增加了目視的困難度。

影／日航窗外一片火海！乘客聽從空服員命令排隊逃生 林智群：真的厲害

林智群昨日晚間在臉書PO文表示：「飛機窗戶外面都一片火了，一堆日本人還坐在椅子上等候空姐指令，380人能夠在短期間內全體疏散完畢，真的很厲害」。

空服員指引逃生「10人一組、要冷靜！」 日航乘客死裡逃生嚇：一出錯就結果不同

日本航空（JAL）516班機，於2日下午5點47分左右，在羽田機場降落後與海保機發生相撞意外，造成5名海保機人員死亡，JAL則是包含乘客與機組人員，機上共379人平安脫困。儘管如此，乘客在回想事發意外當下時，仍感到心有餘悸。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。