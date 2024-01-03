日航事件有感！機師女兒PO文提醒搭機3件事 切勿穿高跟鞋

昨(2)日一架日本航空客機，在東京羽田機場跑道上與日本海上保安廳的飛機相撞，客機上共379名乘客與機組員全數逃出。長居日本多年的魚漿夫婦，昨日在臉書分享一名X平台（原推特)網友給大家在乘坐飛機時的建議，呼籲大家在飛機起飛及降落時，務必穿上鞋子及保持清醒，也別穿著高跟鞋登機。

魚漿夫婦昨日在臉書PO文表示：「我家距離羽田機場約30分鐘的車程，從剛剛就聽到很多消防車的聲音。今年的日本真的很不平靜，這些建議給大家參考一下」。

魚漿夫婦分享一則由X平台網友ぴ (@Blackymarine) 的貼文，表示她作為機師的女兒，從小就被告誡三件搭乘飛機的注意事項，包括：起飛和降落時保持清醒、起飛及降落時請穿鞋，及切勿穿著高跟鞋登機。機師父親曾說：「20%的飛機事故發生在起飛期間，50%發生在降落期間。你的逃跑舉動可能意味著生與死的差異」。

エアラインパイロットの娘として子供の頃から父に言われてきたこと再掲するね。

・離着陸時は起きていろ

・離着陸時は靴を履いてろ

・絶対ヒールの靴で飛行機に乗るな

航空機事故の発生は離陸時2割、着陸時5割。そこは「走って逃げる」という自分の行動が生死を分ける可能性がある。 — ぴ (@Blackymarine) 2024年1月2日

網友在魚漿夫婦的臉書PO文下方留言表示：「很有用的資訊！」。不少網友都喊著：「天佑日本」，有人認為：「今年才過到第二天啊！怎麼會這樣？」有人表示，在搭機時穿著長褲及平底鞋是基本常識，在起飛降落時都要坐好及繫好安全帶，希望都可以做到。

該則PO文還引起了大家對高跟鞋的討論。有網友質疑：「空姐不是都穿高跟鞋嗎？」，也有網友在ぴ (@Blackymarine) 的PO文下方留言，希望空姐也別再穿高跟鞋和裙子了，因為真的不好逃生啊；但有人也好奇，是否有統計報告可以研究出飛機失事時穿高跟鞋或球鞋，跟光腳逃生的機率，「基本上我懷疑根本沒差。安全帶有沒有綁好，差別比較大」。