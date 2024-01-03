聽新聞
test
0:00 / 0:00

日班機著陸事故 憶起名古屋空難

聯合報／ 國際中心／綜合報導

一架日本航空班機二日降落在東京羽田機場後，擦撞海上保安廳的飛機，雙雙於跑道上起火。日媒統整日本國內機場著陸時的事故，其中包含一九九四年的華航名古屋空難。

海上保安廳的這架被撞毀的MA七二二飛機，在二○一一年日本三一一大地震期間停在仙台機場，碰上強震引發的大海嘯，後來修復繼續使用，沒想到這次會在運送救災物資前往新潟援助能登地震災區時出事，令人唏噓。

「產經新聞」報導，一九九四年四月一架從台灣飛往名古屋機場的華航班機，在降落時發生事故，機上二六四人不幸罹難。

報導指出，飛機在著陸之後發生爆炸燃燒的狀況較多，跟起飛時相比危險性較高。

此外，華航一架客機曾於二○○七年八月降落在日本沖繩那霸機場後，停泊於停機坪時突然起火，當時飛機上一五七名乘客和八名機組員均安全逃出。

二○一五年四月，韓亞航空一架從南韓仁川機場起飛的班機，在廣島機場降落時低於正常高度撞上跑道前方的天線，之後滑出跑道停在一旁的草地上，造成機上卅四名乘客受傷。

另外，一九八二年二月日航一架從福岡起飛的客機，在羽田機場降落時，墜落到跑道前的海中，造成機上廿四人死亡。

羽田機場 日本 日航

延伸閱讀

日航羽田機場起火事件：海上保安廳5人死亡、失事原因的初步分析

2024才2天…先傳強震再爆日航擦撞燒成火球 網友嘆：日本怎麼了？

日本航空JAL516班機著火：羽田機場著陸後機身燃燒，機上379人全員脫險

日本北陸5旅行團 今明兩天從小松機場、名古屋陸續返台

相關新聞

東京羽田機場2機相撞起火 海保機5罹難者身分曝光

日本東京羽田機場2日發生日本航空、海上保安廳飛機碰撞，日航飛機起火，海保機39歲機長宮本元氣重傷，其餘5名機上人員不幸死...

日航班機擦撞造成17人受傷、海保機長嚴重燒傷 羽田機場3跑道重新開放

日本東京羽田機場2日發生日本航空、海上保安廳飛機撞擊，日航飛機起火。海保機的39歲機長宮本元氣嚴重燒傷，其餘機上人員含副...

日航相撞起火初步推測：飛機與航管間的溝通錯誤？

日本航空JAL的516班機，在今天1月2日下午從北海道新千歲機場飛往東京的羽田機場，在下午5點47分左右著陸後，機身起火燃燒、整架飛機幾乎毀壞，羽田機場也在晚間冒出濃濃黑煙。機上包含機組人員共379人全員平安逃出，初步研判是在跑道上與海上保安廳的一架飛機相撞。海保的飛機上共有6人，機長1人脫困後受傷送醫、但另外5人已確認不幸死亡。根據目前現有的影像以及公布的資料，可以確認海保機在出事時，似乎已經在跑道上等待，這也可以解釋為何迫降之後，日航機的機鼻嚴重凹陷、且鼻輪呈現受損的狀態。但究竟是航管的指示有問題、或是飛機與航管間的溝通錯誤？還有待釐清調查。

羽田機場開放起降 長榮BR190重返羽田降落、華航2班機延後起飛

長榮航空有一架BR190飛松山-羽田機場的班機台灣時間下午4時30分才起飛，目前先行轉降關西機場待命，目前羽田機場已經再...

日班機著陸事故 憶起名古屋空難

一架日本航空班機二日降落在東京羽田機場後，擦撞海上保安廳的飛機，雙雙於跑道上起火。日媒統整日本國內機場著陸時的事故，其中...

日航撞海保機5死 民航機379人全脫困

一架日本航空客機二日從日本北海道新千歲機場飛抵東京羽田機場，降落時與一架日本海上保安廳飛機相撞，兩架飛機隨後陷入火海。民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。