日班機著陸事故 憶起名古屋空難

一架日本航空班機二日降落在東京羽田機場後，擦撞海上保安廳的飛機，雙雙於跑道上起火。日媒統整日本國內機場著陸時的事故，其中包含一九九四年的華航名古屋空難。

海上保安廳的這架被撞毀的MA七二二飛機，在二○一一年日本三一一大地震期間停在仙台機場，碰上強震引發的大海嘯，後來修復繼續使用，沒想到這次會在運送救災物資前往新潟援助能登地震災區時出事，令人唏噓。

「產經新聞」報導，一九九四年四月一架從台灣飛往名古屋機場的華航班機，在降落時發生事故，機上二六四人不幸罹難。

報導指出，飛機在著陸之後發生爆炸燃燒的狀況較多，跟起飛時相比危險性較高。

此外，華航一架客機曾於二○○七年八月降落在日本沖繩那霸機場後，停泊於停機坪時突然起火，當時飛機上一五七名乘客和八名機組員均安全逃出。

二○一五年四月，韓亞航空一架從南韓仁川機場起飛的班機，在廣島機場降落時低於正常高度撞上跑道前方的天線，之後滑出跑道停在一旁的草地上，造成機上卅四名乘客受傷。

另外，一九八二年二月日航一架從福岡起飛的客機，在羽田機場降落時，墜落到跑道前的海中，造成機上廿四人死亡。