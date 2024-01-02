聽新聞
test
0:00 / 0:00
2024才2天…先傳強震再爆日航擦撞燒成火球 網友嘆：日本怎麼了？
日本東京羽田機場驚傳客機起火！當地傳媒報導，今日（1月2日）東京羽田機場跑道有一架日本航空客機JL516起火，事件可能是客機與海上保安廳航機相撞有關，日本航空稱，367名乘客全部逃出。事發後多段影片在網上瘋傳，其中X（前稱Twitter）有影片見到有起火的飛機在跑道上高速滑行，而另一端的火勢亦相當猛烈，形成跑道上最少有兩處火頭。羽田機場在事發後現已關閉所有跑道。
現場影片震撼網友，不少人指石川縣能登地區在元明日（1月1日）才剛發生7.6級地震，沒料到再迎來另一宗令人意料不及的事故，許多網友都祝願所有人都平安逃生，「希望機人員和乘客都平安」、「日本怎麼了」，「新年伊始就多災多難，願大家守望相助」、「集氣、祈福」。
當地傳媒報導，起火的飛機是日本航空公司的空中巴士A350客機，而據政府官員稱，日本海岸警衛隊的飛機似乎有六人，飛機是 JA772A。
爆発の瞬間#羽田空港 pic.twitter.com/xPo6yUUhVx— ☄️えちえむ【APEX Not Mobile】 (@Echi_rfy__) January 2, 2024
海上保安庁の飛行機と衝突した飛行機の内部とされる映像pic.twitter.com/wUPTyXCs9U— まる (@tanakamaru1999) January 2, 2024
海上保安庁の機体 ショッキング 全員脱出 海保の機体 乗客脱出 人工地震 羽田空港 管制ミス
飛行機炎上 飛行機事故 JAL機 地震の次 海保の機体 乗客無事 海上保安庁の機体 A350
延伸閱讀：
日本地震｜海上驚見「神秘漩渦」 河水劇烈搖晃 自然異象片瘋傳
日本地震｜異象？驚見白光墜落傳巨響 疑隕石致災 但網民咁講…
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言