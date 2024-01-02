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機艙內部濃煙畫面曝光！日航班機抵羽田機場起火 乘客驚：以為要死了

羽田機場日航班機出意外燒成火球 長榮1班機被迫轉降大阪

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2024才2天…先傳強震再爆日航擦撞燒成火球 網友嘆：日本怎麼了？

香港01／ 撰文：向樂高
東京羽田機場跑道有一架日航客機起火，可能是客機與海上保安廳航機相撞有關。法新社
東京羽田機場跑道有一架日航客機起火，可能是客機與海上保安廳航機相撞有關。法新社

日本東京羽田機場驚傳客機起火！當地傳媒報導，今日（1月2日）東京羽田機場跑道有一架日本航空客機JL516起火，事件可能是客機與海上保安廳航機相撞有關，日本航空稱，367名乘客全部逃出。事發後多段影片在網上瘋傳，其中X（前稱Twitter）有影片見到有起火的飛機在跑道上高速滑行，而另一端的火勢亦相當猛烈，形成跑道上最少有兩處火頭。羽田機場在事發後現已關閉所有跑道。

現場影片震撼網友，不少人指石川縣能登地區在元明日（1月1日）才剛發生7.6級地震，沒料到再迎來另一宗令人意料不及的事故，許多網友都祝願所有人都平安逃生，「希望機人員和乘客都平安」、「日本怎麼了」，「新年伊始就多災多難，願大家守望相助」、「集氣、祈福」。

當地傳媒報導，起火的飛機是日本航空公司的空中巴士A350客機，而據政府官員稱，日本海岸警衛隊的飛機似乎有六人，飛機是 JA772A。

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文章授權轉載自《香港01》

羽田機場 日本 日航

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