迷失的天才張誌家 緯來體育台計劃重播01年熱血世界盃季軍戰

前職棒球星張誌家2日驚傳於中國大陸離世，享年43歲。他在2009年涉入假球案遭中職除名，但他在國際場上留下的光輝戰果仍令不少球迷難忘。緯來體育台推出活動，只要臉書指定貼文按讚數破千，緯來就將熱血重播張誌家在2001年世界盃季軍賽完投完封日本的經典戰役。

張誌家在2001年世界盃一戰成名後旅日，從日本返台後加入La New熊，不過隔年就因假球案遭到起訴，也被台灣棒壇封殺，往日球星就此迷失，令外界不勝唏噓。

不過，張誌家在2001年世界盃對抗日韓的英勇事蹟，仍是不少球迷心目中最難忘的回憶，其中抗日季軍戰比賽不僅為中華隊帶來榮耀，球迷當時在場邊、電視前的熱血激動也同樣令人難以忘懷。

緯來體育台推出活動，如果球迷們也想回味張誌家曾在青春留下的熱血記錄，可上緯來體育台臉書粉絲團指定貼文「按讚」，只要明天（5日）按讚數破千，緯來就將重播2001年世界盃那場震撼人心的季軍戰，作為對他的告別禮物。