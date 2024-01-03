張誌家遺體今於大陸火化 骨灰將返台與父親同葬

前職棒球星張誌家1日在中國大陸深圳過世，享年43歲，家住台中母親昨天下午辦台胞證與張誌家胞姊，前往大陸見張誌家最後一面。張誌家今天下午火化，媽媽與姊姊都在場，骨灰將回台落地歸根，與父親長眠同一墓園。

據「三立新聞網」報導，張家人證實張誌家於今天下午火化。張誌家姊姊表示，跨年夜弟弟和弟媳曾視訊40多分鐘，隔天早上弟媳打電話給弟弟，聯絡一整天都沒回應，後來請朋友和房東找人，打開門發現他衣著整齊，身體蜷曲倒在沙發和茶几中間，張誌家不喝酒，在中國大陸也沒其他生意，只是偶爾打壘球和棒球。

張誌家母親在台接獲噩耗難過又不捨，急辦台胞證盼能到大陸見兒子最後一面。家屬昨天下午飛往深圳後，先向公安領取死亡證明書，再到殯儀館領回遺體，就地火化。張家家屬證實，張誌家於今天下午火化，媽媽和姊姊都陪伴在身邊，骨灰由母姊帶回台灣，將和爸爸長眠同一墓園。