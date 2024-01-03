許銘傑和高志綱悼張誌家 林恩宇也發文：不會忘記你教變速球

前職棒球星張誌家昨天驚傳過世，享年43歲，與他一起奮戰過的球員也陸續發文哀悼，包含「小雞」林恩宇、高志綱及許銘傑。

張誌家是穀保家商青棒隊第一屆球員，林恩宇小他一屆，張誌家死訊傳出後，林恩宇也在IG限時動態寫道：「我不會忘記我們高中打了2年的籃球，不會忘記是你教我變速球，不會忘記你一直是我當投手的目標。」

張誌家2009年因假球案遭中職終身禁賽，名聲也一落千丈。離開棒壇後張誌家做過許多工作，在高爾夫場上找到事業第二春，卻突然天人永隔。林恩宇表示，「即使我們人生中都會犯一些錯，我還是會跟別人說你對我很好，前年的聊天沒想到是我們最後一次見面。」

曾和張誌家一同效力日職西武獅的樂天桃猿投手教練許銘傑也發文感嘆，「人生無常啊！一大早就聽到這個噩耗。曾經一起打拼隊友一路好走！」高志綱則在IG貼出昔日和張誌家出戰國際賽的黑白合照，他寫下：「人生沒有如果，願大家都能珍惜當下所擁有的，曾經的戰友R.I.P。」