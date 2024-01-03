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上周才和張誌家打高爾夫 「內衣主播」感嘆：失去一位朋友

聯合新聞網／ 綜合報導
邱薇而(中)、張誌家(右)。 截圖自邱薇而FB
邱薇而(中)、張誌家(右)。 截圖自邱薇而FB

前職棒球星張誌家昨天驚傳在中國大陸因心肌梗塞過世，享年43歲。前華視主播邱薇而昨天發文，坦言聽聞此事後很震驚，因為兩人上周才相約打高爾夫球。

邱薇而曾穿透視裝播報新聞，獲得「內衣主播」封號，她2015年離開主播台，嫁給身家百億的富豪馬場老闆陳讚聲，最近常在社群帳號分享打高爾夫球的畫面。張誌家則是在2001年世界盃棒球賽後，成為家喻戶曉的球星，但2009年捲入中職假球案，名聲跌入谷地，近年轉戰高爾夫球壇，發展順利。

邱薇而昨天發文提到張誌家，「多年來我們一直在高爾夫球場上分享歡笑、迎接挑戰。每一次相遇都是如此愉快，他的熱情和勇氣總是感染著我們。上禮拜我們還一起揮桿，還聊到他身體很健康都不太生病的事，讓我好羨慕身體強健的人，如今卻發生了這個噩耗。」

邱薇而坦言對張誌家離世的消息難以置信，「這位曾經攀登巔峰的選手，總是充滿活力與笑容。他的離去讓我們失去了一位優秀的運動員，更是一位善良、真誠的朋友。」

她在文末寫道，「張誌家將永遠在我們心中留下美好的回憶，他的遺產將繼續在球場上綻放。讓我們共同懷念這位優秀的人，表達深深的哀悼之情。希望他在另一個世界能夠享受永恆的安寧，他的精神將永遠在我們心中閃耀。」

張誌家

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