棒球／「直球比松坂大輔厲害」西武獅前隊友發文悼念張誌家

張誌家昨天驚傳在中國大陸深圳猝逝，享年43歲，曾經和張誌家在日職西武獅隊並肩作戰的外野手G.G.佐藤（佐藤隆彥），也在個人社群網站發文悼念。

張誌家2002至2006年期間效力西武，G.G.佐藤則是在2004年加入西武，兩人曾在北京奧運對決過。

張誌家過世消息傳到日本，G.G.佐藤也在社群網站轉發並寫道，「直球比松坂大輔還厲害，這不是誇張之詞。我們在北京奧運曾交手，我打出左外野飛球。年紀還如此輕，我祈禱他的靈魂能安息。」

張誌家2002年與西武獅簽約，簽約金1.2億日圓（約新台幣2600萬元）打破當年旅日球員新高。他加盟首季就拿下10勝，並締造連28局投出三振紀錄，幫助西武打進冠軍賽。他效力西武期間，主投387局投出352次三振，防禦率3.81。