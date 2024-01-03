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當年世界盃班底 聽聞張誌家猝逝皆震驚

聯合報／ 記者陳宛晶／新北報導
張誌家2001年世界盃棒球賽連續封鎖南韓、日本，陳金鋒（右）也是該屆比賽英雄人物。本報資料照片
張誌家2001年世界盃棒球賽連續封鎖南韓、日本，陳金鋒（右）也是該屆比賽英雄人物。本報資料照片

張誌家猝逝震驚棒壇，同為二○○一年世界盃棒球賽中華隊班底的林華韋、陳金鋒，聽到消息時都震驚，直言還那麼年輕；陳金鋒說去年曾在高球場偶遇，張誌家還邀約下次一起打球。

張誌家成名代表作正是二○○一年世界盃，個人包辦四勝，季軍戰完封日本，陳金鋒同場敲出雙響砲，各自成為抗日成功的投打英雄。

陳金鋒剛接任富邦悍將隊總教練，透露聽到張誌家過世消息時，惋惜他這麼年輕就離開，不管怎樣，開心曾經一起為中華隊努力、為台灣棒球打下一些成績，也忍不住感嘆大家都要好好照顧自己、保持身體健康。

陳金鋒說去年與張在高球場上偶遇，有稍微聊一下，張說有時間一起打球，他回「你打得比較好，我們可能沒辦法一起打。」張誌家高球球技頗有水準，打職棒時就有八十桿的水準。

該年中華隊由林華韋擔任總教練，昨天初聞消息時也相當震驚，「還很年輕，過去一起在球場上訓練比賽過的選手，是非常有天份、聰明的一個球員。」林華韋說，對張誌家的了解多是在中華隊時期，在他進入到職棒後就很少接觸，離開球場後又更少，他也想起張誌家曾在結束旅日生涯時找過自己，談關於未來的方向，「想聽聽我的意見」。

張誌家出身穀保家商，現任領隊蔡明堂直言，張是非常有天份的選手，可惜進入職棒後走錯路，這些年碰到許多困難，但很努力振作、持續在運動界耕耘。

張誌家

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