天才投手張誌家在陸猝逝 享年43歲

曾經旅日效力日本職棒西武獅隊的台灣棒壇「天才投手」張誌家，一日在中國大陸猝逝，享年四十三歲；張誌家棒球生涯大起大落，最顛峰時期幾乎全台家喻戶曉，後捲入職棒簽賭自毀前程，去年轉往大陸工作，力圖振作，昨天卻傳出不幸消息。

據了解，張誌家去年九月已透露不舒服，友人建議他去看醫生、確認是否為心血管疾病。他去年底經職棒人士牽線，赴大陸深圳發展，入職一家淨化水公司，同時尋求體育領域發展機會。跨年夜當天，張和同事在深圳一家清吧（較安靜的酒吧）小聚，倒數完後，張說頭暈想回家，便自行離開，隨後失聯，隔天發生憾事。

知情者透露，因張誌家在兩岸都有一定知名度，目前暫未查明死因，參加跨年夜聚會的友人及店家等均已遭到約談，協助了解情況。外界研判張是心肌梗塞猝死，大陸國台辦昨晚表示，死因仍待調查。

張誌家從穀保家商畢業後，先進入業餘成棒合作金庫隊，二○○一年世界盃棒球賽包辦四場勝投，包括連續封鎖南韓、日本隊，經典戰役讓他紅到出圈，連不看棒球的人都熟知名字；他拍的果菜汁廣告「老外」台詞，更傳遍大街小巷。

張誌家懷抱旅日夢想，當時確定扛起季軍戰對日本一役後，就霸氣表示「一定要拚贏日本隊，讓球探知道我的厲害。」西武獅隊一直注意張誌家但遲未出手，世界盃打響知名度後，對他有興趣的日職球隊暴增，西武為了展現誠意，多次拜訪張誌家雙親，最終端上一點二億日圓簽約金網羅。

張誌家效力西武一軍三季，投出廿六勝十九敗、防禦率三點八一，卡位西武主力先發輪值，婚宴上西武眾星雲集，「平成怪物」松坂大輔也來台獻祝福，讓他很有面子。

張誌家棒球生涯的「好球帶」與「壞球帶」，不僅在當時是全台重磅新聞，更是台灣棒壇兩段斷代史主軸。世界盃帶動一波熱球熱潮，張誌家占據重要一角，返台加盟La New熊隊牽扯簽賭案，人氣球隊兄弟象隊也在其中，將台灣棒球打入低谷；而他離開棒壇後從事多項工作，偶在社會新聞上出現，也曾在公益賽事、高球比賽出現身影。

張誌家個人特色鮮明，很少選手會在業餘時期就因態度問題躍上媒體版面，他正是這類人，不乏「態度高傲」、「服從性不夠」等評價，旅日第一年赴日當天，與球迷相約搭機前先在機場舉辦見面會，結果姍姍來遲，時任台灣大聯盟秘書長曾建銘說「這樣才像是張誌家」。