跨年倒數完 張誌家「頭暈想回家」出事

前職棒球星張誌家驚傳一日在大陸猝逝，張母昨趕辦台胞證和相關手續，昨下午和女兒、媳婦趕赴大陸。海基會昨指出，張誌家家屬已和海基會聯繫，全力協助家屬赴陸處理後事，後續保持聯繫並提供協助。

張誌家母親和姊姊說，跨年夜張誌家和妻子視訊四十多分鐘，前天上午九時許妻子連絡不上他，請友人前往探視，卻見他趴在桌上，已無生命跡象。

張母說，她不了解發生了什麼事，但「要讓我過去看孩子最後一面，畢竟他現在人在冷凍櫃裡面，要我們過去才能處理」。

姊姊說，張誌家去年十月喊有時會頭痛，就醫後醫師說沒大問題，就是血壓有些高。對弟弟是運動底子身體又健壯，竟會猝死，她紅了眼眶。

她說張誌家不喝酒，考上高爾夫球場老師資格後，感覺大陸比較有市場，因此赴大陸教球。張誌家所屬慢速壘球隊的何姓老闆說，張誌家曾說後腦勺會頭痛，因此手使不出力，會影響比賽。

認識張誌家的深圳台商表示，跨年夜當天，張誌家結束廣東中山「熊貓盃」慢壘球賽行程返回深圳，和幾名台籍、陸籍公司同事、友人在一家清吧小聚，聊天時神態正常，中途還到外面攤販買了香腸吃；跨年倒數結束後，張誌家說「頭有點暈、想回家」，自行返回深圳寶安區松崗的住處。

隔天一早大家聯繫不上張誌家，家人也來尋找，因張是獨居，別人沒有鑰匙，請鎖匠破門而入，才發現張在住處猝逝，大家都很震驚，因為事前並沒有明顯徵兆。

深圳市光晟體育傳媒公司執行董事張念慈向本報表示，去年十一月初遇到張誌家，當時張說經友人介紹到深圳發展，並參加當地棒壘球聯盟，大家以球會友，也在工作上互相幫忙。

她說，當時張誌家提到有高爾夫教練證，想在深圳教高爾夫球，還開玩笑說自己「棒球打了一輩子太累了」；張誌家親和力佳，積極參與各項活動，還熱心為廣東台生進行義務棒球指導，給人印象非常健康、活潑開朗，驟然離世，圈內都很惋惜。