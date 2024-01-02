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前職棒球員張誌家過世 母姊赴中處理後事了解死因

中央社／ 桃園機場2日電
前職棒球星張誌家驚傳在大陸猝逝，張誌家母親上午趕辦手續要去大陸。記者黃寅／攝影
前職棒球星張誌家驚傳在大陸猝逝，張誌家母親上午趕辦手續要去大陸。記者黃寅／攝影

前職棒球員張誌家昨天在中國過世，享年43歲，張誌家的母親和大姊今天下午搭機前往深圳處理後事。張誌家的大姊表示，抵達後將先開立死亡證明，再到法醫處了解死因。

張誌家的母親今天證實，昨天接獲張誌家已於中國過世的訊息，享年43歲，由於詳細狀況還有待了解，因此家屬將前往中國處理後續事宜。海基會今天表示，家屬已和海基會取得聯繫，目前正全力協助家屬赴陸處理後事。

張誌家的媽媽和大姊下午抵達桃園國際機場，張誌家的大姊接受媒體聯訪表示，家屬下午計劃搭機前往深圳，昨天在當地已有朋友協助將張誌家送往殯儀館，家人抵達後會先向公安取得死亡證明書，後續會到殯儀館去確認張誌家的遺體。

張誌家的大姊指出，其實張誌家唯一講過的，就是在2、3個月前曾說曬太陽很不舒服，其他狀況都還好，回到台灣的時候也都有做檢查，除了血壓比較高，並沒有其他症狀。

張誌家的大姊說，弟媳在張誌家過世的前一天，也就是跨年夜那天也跟張誌家視訊40、50分鐘，當時一切狀況都很正常，但隔天早上9時許傳訊息給張誌家就都沒有回應了，目前家屬也不知道正確的死亡時間是什麼時候，且法醫驗屍的結果也無法讓朋友代為觀看，都要等家屬抵達才能了解。

張誌家

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