假球案張誌家一度害怕人群 將與父親長眠同墓園

具台日職棒資歷的退役球員張誌家過世，享年43歲。張誌家在中職時期因涉假球案，遭永不錄用；家人表示，他無法走出低潮，一度害怕面對人群，張誌家將與父親長眠同一墓園。

前職棒球員張誌家的母親今天證實，昨天接獲張誌家已於中國過世訊息，享年43歲。一早許多人前往張家關心，民進黨籍台中市議員蔡耀頡協助張家人處理赴中國證件，前國民黨籍台中市議員李麗華也幫忙聯繫治喪事宜。張家人下午將搭機前往中國處理後續事宜，過往球界的隊友、熟識好友聽到消息都感到震驚惋惜。

張誌家姊姊對媒體表示，去年10月，張誌家曾有頭痛症狀，尤其曬太陽時頭更會痛，但就醫檢查身體沒有大狀況，只說血壓有點高，後來他就前往中國從事高爾夫球教學。

張姊表示，跨年夜時，弟弟和弟媳曾視訊40幾分鐘，隔天上午弟媳打電話給他，聯絡一整天都沒有回應，後來請朋友及房東去找人，打開門才發現他衣著整齊，身體蜷曲倒在沙發、茶几中間，張誌家不會喝酒，去中國也沒做其他生意，偶爾打打壘球、棒球。

張誌家2008年返台加盟中職La New熊隊，但2009年就因為涉入假球案被約談遭球隊開除、遭中職永不錄用，職棒球員生涯結束，也離開棒球界。

張誌家擁有兩段婚姻，育有4名子女。家人表示，張誌家無法走出低潮，一度不敢面對人群眼光，因他涉世不深，太容易相信朋友，無法分辨誰對誰錯，離開球界後，常有人上門尋求和他合作，但所賺薪水無法支撐家用；張誌家將和爸爸長眠在同一墓園。