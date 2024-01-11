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石川地震5歲兒被燙傷皮開肉綻 苦等三天發高燒才進醫院仍回天乏術

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本五歲男童在地震中燙傷，因為得不到及時醫療處置而不幸逝世。圖擷自youtube
一位日本五歲男童在地震中燙傷，因為得不到及時醫療處置而不幸逝世。圖擷自youtube

日本石川縣1日下午發生規模7.6強震，造成許多房屋倒塌、人員傷亡的災情。除了直接因為災害喪生的人以外，大地震也衝擊醫療機能，使得有些傷患無法得到即時妥善的救助，成為另外的災情。

根據日本媒體「日本電視台」報導，一位26歲的母親中川岬，有一位名為中川叶逢的5歲兒子。兩人當時在石川縣志賀町的親戚家，因為地震的關係，使得熱水壺中的熱水灑在叶逢的身上，造成他臀部、腿部嚴重燙傷。

中川立刻緊急呼叫救護車，然而或許因為大地震的關係，救護車沒有即時出動。她想改成自己開車送兒子去醫院，但看到道路龜裂，且兒子一坐上車就立刻喊痛，讓她知道沒辦法載送燙傷的兒子，只好繼續打給隔壁町的119呼救。

即使如此，兒子還是沒能馬上住院治療，只能在家中緊急處置。當時兒子的皮膚已經因為燙傷而潰爛，變成能看得到血肉的狀態。三天後，兒子嚴重高燒，這才終於進到集中治療室治療。但此時已經太遲了，就在燙傷五天之後宣告回天乏術。

中川回憶，兒子生前喜歡歐姆蛋包飯和炸雞，經常誇她做的菜非常好吃。逛超市時，碰到店員還會主動打招呼，是非常溫柔的孩子。對於醫院不肯緊急支援，讓她的孩子不幸過世，她感到不能諒解。院方接受媒體採訪時，則表示正在調查事情的經過，不多做其他回應。

日本 強震

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