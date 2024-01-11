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連五年前的過期飲料都有！石川災民拜託慎選捐贈物「別送一堆垃圾來」

聯合新聞網／ 綜合報導
石川地震雖然收到許多捐贈物資，但有不少是過期食品等垃圾。圖擷自youtube
石川地震雖然收到許多捐贈物資，但有不少是過期食品等垃圾。圖擷自youtube

日本石川縣大地震後，各界紛紛發揮愛心，捐贈許多金錢和物資到受災地，希望能夠幫助災民度過難關。然而，不是捐什麼東西，都能夠帶來幫助。就有現場工作人員抱怨，他們收到太多過期食品、舊衣服等等沒用的捐贈物，希望大家在捐贈之前，可以先進行確認。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，在石川縣七尾市的一間小學中，堆滿了捐贈物資的紙箱。但是，裡頭卻有明顯比較舊的衣服，以及2019年8月就過期的飲料等等。

一位在現場支援災民的廚師川本紀男在個人IG痛批，曾經有輛卡車過來，上頭載運的物品有超過一半，都是用不到的垃圾。包括裡頭的飲料，通通都已經過期，送來災區之後，還必須騰出空間擺放這些垃圾。

川本自己在當地經營餐廳，也是地震受災戶。目前他在避難所，負責照料現場約250位災民的伙食。然而，實在送來的食品，卻有很多根本無法拿去料理。像是現場並沒有冷藏設備，為避免食物中毒，因此冷藏食品都只能報廢。微波爐數量也不多，因此微波食品也難以消化。只能希望捐贈者在發揮愛心之餘，慎選災區真正需要的東西。

日本 強震

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