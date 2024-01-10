日本石川強震 衛福部賑災專戶善款破2億元

日本石川縣1日下午發生規模7.6強震，並引發大規模海嘯，截至9日為止，估計已造成202人死亡，660人輕重傷，323人失聯，逾100人遭活埋的嚴重災情。另有多處民宅倒塌、停水停電及火災等相關災害。有居民不到一個月前，才剛蓋好的新家，就這麼遭到海嘯的無情吞噬。

2024-01-10 10:41