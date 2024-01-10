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資深漁夫見石川海嘯異狀大驚 小倆口親手蓋的新家「不到一個月全毀」

聯合新聞網／ 綜合報導
石川縣地震海嘯造成許多房屋損毀。 圖／美聯社
石川縣地震海嘯造成許多房屋損毀。 圖／美聯社

日本石川縣1日下午發生規模7.6強震，並引發大規模海嘯，截至9日為止，估計已造成202人死亡，660人輕重傷，323人失聯，逾100人遭活埋的嚴重災情。另有多處民宅倒塌、停水停電及火災等相關災害。有居民不到一個月前，才剛蓋好的新家，就這麼遭到海嘯的無情吞噬。

根據日本媒體「集英社Online」報導，一位名為辻一的68歲男性，原本居住在石川縣珠洲市三崎町一帶。他表示過去這個地方，住著許多漁夫。這裡以前沒那麼嚴重的地震，也不常下雪，儘管有年輕人口外流的問題，不過住起來算相當舒適，沒想到卻遭遇到如此嚴重的海嘯災情。

辻一回憶災害前夕，經驗豐富的漁夫看到大浪，立刻表示這次的浪不太一樣。到高處確認後，發現不僅浪大，海岸線還後退了大概300公尺左右，即使過去再怎麼退潮，也沒這麼誇張，是他生涯68年首見。

後來因為地震、海嘯的關係，許多漁船都嚴重損壞，不可能再出航。漁師們只好自嘲說反正本來就想退休了，這下剛好做個了結，以後就靠保險金過活。好在他居住的聚落裡，並沒有人員在這次地震中傷亡。然而，災情還是帶來經濟上嚴重的損失。

辻一的女兒和女婿過去他的建議下，選擇在沿岸地帶置產，房子去年12月10日才剛蓋好。女兒和女婿是三年前結婚，女婿是一位建築工，並參與了房子的建設。想不到房子才蓋好不到一個月，就在一夕間毀於一旦。只能慶幸至少人平安無恙，懷孕的女兒也已經到金澤避難，預計下個月生，讓人稍微感到欣慰一些。

日本 強震

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