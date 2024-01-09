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石川強震一家10口遭活埋…父親悲痛獨活 憶與兒最後約定食不下嚥

香港01／ 撰文：張顥庭
日本石川縣能登半島元旦大地震，增至202死、102人失蹤。法新社
日本石川縣能登半島元旦大地震，增至202死、102人失蹤。法新社

日本石川縣能登半島元旦7.6級大地震，增至202死、102人失蹤。不少人一夕之間與摯愛親朋陰陽永隔，其中位於能登半島的東岸中央穴水町一個家庭的個案，更是令人鼻酸揪心。

穴水町一個家庭有10人慘遭山泥活埋，只有一人倖免於難，那就是因工作身在金澤市的父親。他1月8日接受訪問時憶述地震後聯絡不到家人，最終發現自己一夜之間失去眾多摯親，悲痛獨活的事實。

富士新聞網（FNN）9日稱，痛失10名親屬的52歲男子寺本直之在災場受訪稱，他的妻子與4名子女在元旦當日往娘家過年，只有自己並未同行。他一度以為，家人只是外出避難，但他傳出查問他們狀況的訊息，在多日後仍是處於「已讀不回」的狀態。

寺本直之說，他的次子剛開始在東京一間餐廳工作；三子今年19歲，本應在7日當天參加成人禮；女兒則就讀初中三年級，準備在新一年參加高中入學考試。他們一家元旦在通訊群組互傳新年祝福，但在他身在金澤18小時後，地震發生。

難忘兒子約定

寺本憶述與次子最後一次會面，想起對方曾說會給他帶去御節料理（即日式年菜），現在卻無法履行，以至自己現已食不下嚥。他說，「元旦本是一家人一起慶祝的日子，吃著正在磨練廚藝的兒子做的御節料理。」

救援人員搜索期間，寺本岳父母等親屬的遺體陸續被發現，11小時後，搜救隊終於找到他妻子和長子的遺骸。他聯絡不上的10位親人亦被宣告全數遇難。

寺本遭逢巨變，說出喪氣的話，但他又亮出自己一家8月到訪東京迪士尼的合照說，「最後，我是唯一留下的人，為了他們，我永遠不會放棄……只要我還活著，我就會接替他們，盡我所能。」

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文章授權轉載自《香港01》

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