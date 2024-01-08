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能登地震災區缺物資！日媒列「不歡迎清單」辛拉麵上榜 專家解答了
日本石川縣能登半島元旦發生震度7.6強震，截至7日下午共128人罹難及195人失蹤，當地的救援能持續進行當中。日本媒體報導相關新聞時，也特別列出「不要捐助」的物資，其中包含了紙鶴、慰問信、辛拉麵等，其中辛拉麵讓台灣網友好奇，日本人到底多討厭辛拉麵？」，對此，有專家解答了。
鄉民在PTT以「日本人很討厭辛拉麵」為題發文，他表示看到了日本媒體特別列出「不要輸送的物資」，包含了紙鶴、慰問信、生鮮食品、即期品、辛拉麵等等，好奇泡麵的部分直接點名辛拉麵，「日本人到底有多討厭辛拉麵？居然要在新聞提千萬不要送？」
不少網友也猜測，「日本人不愛吃辣」、「還有個重點是辛拉麵比其他麵要煮很久，相較起來浪費更多水跟瓦斯」、「不適合用泡的，也不合一般日本人口味」、「辛拉麵在日本賣很好但很不適合當救援物資，因為泡不開」，不過也有人發現，日本媒體的原圖指的是「辣味泡麵」，事後才被竄改為「辛拉麵」。
對此也有日本烹飪專家在社群平台X解答，通常在災難期間，超商和超市剩下最多的都是辣味泡麵，因為要消耗的水量超出必要的多，在缺水的緊急狀況下，手邊又只有辣味泡麵的話，可以使用家裡的醬油或是味素來烹調，不使用內附的拉辣油包，煮成醬油拉麵的樣子食用。
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