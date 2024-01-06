感動哭！加賀屋遇石川強震無限期停業 員工停水期間「超狂服務」曝光

日本能登半島本月1日發生芮氏規模7.6強震，造成大量傷亡及大規模停水、停電，當地一家經營超過百年的溫泉旅館加賀屋也受到嚴重損害，宣布無限期停止營業。日前一名網友透露，地震發生後，加賀屋所在的七尾市全面停水，但加賀屋的廁所依舊能照常使用，真相曝光後引發熱議。

這家位於日本石川縣七尾市的老字號和倉溫泉加賀屋，開業於1906年，為日本規模最大的旅館，最多可容納約1450名旅客。加賀屋的服務宗旨為「真心款待」，致力於提供顧客賓至如歸的體驗，日本昭和天皇與平成天皇都曾經入住過。已故前任老闆娘小田孝秉持「不向客人說『不可能』」的心態待客，此精神傳承至今，也使加賀屋成為許多日本人「一輩子必住過一次」的目標。

然而，受地震影響，加賀屋於4日宣布將無限期停業，目前至1月底的預約皆已取消，並將陸續退款。除此之外，附近同集團的姊妹店「あえの風（和之風）」、「松乃碧」和「虹與海（虹と海）」也宣布停止營業，將視後續情況判斷恢復營業時機，2月後公告於官方網站。

而在強震過後，加賀屋員工的暖心舉止，受到許多網友關注。有旅客指出，員工當下立即前往各房間引導客人避難，即使電梯因強震而停止運行，員工仍不耽誤片刻，直接爬樓梯到20樓疏散旅客。漫畫家「くぼこまき」也在X發文分享，加賀屋集團員工在強震後的貼心舉動讓她印象深刻，不僅立即送上大量毛毯、棉被讓旅客保暖，也提供點心、飲料果腹。

她當天住在加賀屋姊妹店和之風，地震過後，被安排在飯店旁的帳篷辦理退房手續時，她發現員工們竟一一進入窗戶破裂、牆壁出現裂縫的飯店房間內，替全體旅客取出所有物品與行李。此外，員工發現她的岳父因腳痛走路不穩，還體貼準備了輪椅，協助他們將行李搬上巴士，在旅客臨走前還分發許多高級點心與龍年護身符。

而在準備上巴士前往附近的金澤市前，員工還呼籲旅客先使用廁所。她原先相當好奇明明加賀屋所在的七尾市在地震過後全面停水，為何飯店內的廁所卻有水可用。後來發現原來是員工們接力用水桶搬運水，使廁所得以沖水。

當旅客坐上巴士出發後，全體加賀屋員工竟排成一列向巴士鞠躬，呼籲旅客路上小心。看到這幕她不禁感嘆，即使處於非常時期，加賀屋仍不忘款待精神，不遺餘力地服務旅客，對此她感到驚喜又感動。 而她的發文也獲得將近600萬的觀看次數，許多人留言大讚，「我看了忍不住掉眼淚」、「真不愧是加賀屋」、「等災情恢復後，我也要去住看看」。