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死亡數攀至84人 援日震災我捐1300萬元
日本石川縣能登地區發生芮氏規模七點六強震，外交部長吳釗燮代表政府和人民捐出六千萬日圓，約新台幣一千三百萬元，協助救災重建，吳釗燮說，台日之間關係親密如家人，現在日本有事，台灣有事。
外交部昨在外交部五樓大禮堂舉行記者會，吳釗燮、衛福部長薛瑞元，以及日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之等人出席。
吳釗燮表示，日本對台灣友好，過去前首相安倍晉三曾說過，「台灣有事、日本有事」，讓台灣人都感動不已，現在日本有事，就是台灣有事，是台灣人民展現愛心的時候，希望日方接受台灣人民的一點點心意，衛福部成立賑災帳戶接受民眾捐款，外交部代表政府捐贈六千萬日圓賑濟災民。這筆資金將協助救援和災後重建的工作，盼災民盡快恢復正常的生活。
能登地區一日強震已過了救援黃金七十二小時，截至四日死亡人數已攀升至八十四人，另有一七九人失聯。
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