援助日本石川強震 紅十字會開設捐款專區
日本石川縣1日下午發生最大震度7級強震，中華民國紅十字會今天起開設「日本能登地震捐款專區」，有意捐款的民眾在官方網站點選「我要捐款」就能幫助災區民眾。
據日本石川縣政府等單位表示，截至今天上午10時止，共有78人在這次強震中不幸罹難，包含石川縣在內的7府縣，總計有404人受到輕重傷。石川縣、富山縣及新潟縣共223棟建物全倒或半倒，9萬6520個家戶停水，上述3縣目前避難人數共3萬4560人。
中華民國紅十字會今天下午告訴中央社記者，日本石川強震發生後，第一時間與日方赤十字社國際部聯繫，對方轉達當地救援物資、人力足夠，尚有能力應變，日本政府仍在掌握當地受災情況並全力搶救，隨著災情演進可能需要協助，中華民國紅十字會整備完成，隨時提供協助。
去年土耳其與敘利亞邊界發生強震，中華民國紅十字會曾捐出2萬美元，折合新台幣約60.1萬元助土耳其；帳篷、毛毯、電熱器等所需物資，也透過尋善心人士贊助運費送達當地。中華民國紅十字會表示，將與赤十字社保持聯繫，以利評估援助規劃，或在台灣展開額外勸募。
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