地震來襲！她用一物迅速擋下碗櫃爆開風險 網驚呼：反應好快

近來日本石川縣發生大地震，造成房屋倒塌、大規模火災和多人死傷等災情。當地震突然來臨時，有些人或許會驚慌失措，但也有人能即時做出反應。近來有位日本網友，就分享了自己母親，在遇上地震時的一項舉動，引起許多迴響。

根據日本媒體「grape」報導，一位住在日本新潟縣的twitter網友「yozehorik」分享，表示幾天前地震來臨時，母親一察覺有搖晃的狀況，立刻拿起「麻婆豆腐」的料理包紙盒，卡在碗櫃中間當成鎖。結果，碗櫃就因為這樣，沒有因為地震爆開，讓碗盤散落一地。

網友笑稱「我們家的餐具，被母親和麻婆豆腐守護住了」，否則要是餐具崩落，除了財產上的損失以外，碎片也可能造成危險。對於事發當下，母親冷靜而機靈的舉動，讓許多人是佩服不已。

不少網友紛紛表示「母親臨機應變太強了，是我早就陷入混亂中」、「想學習這樣的判斷力」、「這真的很重要，不然被餐具碎片割傷，還可能影響到逃難」、「Nice判斷」、「麻防豆腐」、「用快子湯匙擋也是個選擇」、「一週內好像還可能有同規模的地震，真的要提高警覺」、「尊敬這種反應迅速的人」。