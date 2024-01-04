日本大地震 精忠國小師生即時傳訊慰問災區交流師生

嘉義市精忠國小師生關心日本能登半島大地震災情，日前透過LINE訊息即時向交流學校師生，傳遞慰問關懷。近日，日本能登半島發生7.6規模大地震，讓精忠國小五年級和二年級的師生非常擔憂，因為交流學校就分布在石川縣的輪島市、珠洲市、金澤市及富山縣的黑部市。

學校老師元旦當天下午得知日本大地震訊息，隨即透過LINE訊息傳遞心意，表達對交流學校師生和居住當地友人關心祝福，也陸續得到對方回報訊息，得知多數人安全無恙待在家中，而居住在能登半島的師生和友人，則被安置在高處的臨時避難中心以防海嘯侵襲。

來嘉義市學校進行海外實習參訪的金澤市星稜大學清水和久教授暨實習老師一行12人，也在2日順利返回金澤市與富山縣後，陸續向精忠國小師生做當地狀況的回報。

精忠校長楊勛凱說，這場震災讓全校師生感受到人道關懷是不分國界的普世價值，更讓他們關心遠方老師和同學們的平安。交流班級的老師們表示，會持續和交流學校師長保持聯繫，有幾位住在能登半島師長和友人還未回覆訊息，大家都希望他們平安無事。