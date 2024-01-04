快訊

幼稚園老師、演員...二戰時蘇聯十大女狙擊手 她被稱為死亡女神

事隔僅一天…日航啟動支付賠償金 網讚「高效率」感動曝金額

少了這一味口感差很大 麥克雞塊用天然澱粉替換的磷酸鹽到底是什麼

日本大地震 精忠國小師生即時傳訊慰問災區交流師生

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市精忠國小師生關心日本能登半島大地震災情，日前透過LINE訊息即時向交流學校師生，傳遞慰問關懷。圖／精忠國小提供
嘉義市精忠國小師生關心日本能登半島大地震災情，日前透過LINE訊息即時向交流學校師生，傳遞慰問關懷。圖／精忠國小提供

嘉義市精忠國小師生關心日本能登半島大地震災情，日前透過LINE訊息即時向交流學校師生，傳遞慰問關懷。近日，日本能登半島發生7.6規模大地震，讓精忠國小五年級和二年級的師生非常擔憂，因為交流學校就分布在石川縣的輪島市、珠洲市、金澤市及富山縣的黑部市。

學校老師元旦當天下午得知日本大地震訊息，隨即透過LINE訊息傳遞心意，表達對交流學校師生和居住當地友人關心祝福，也陸續得到對方回報訊息，得知多數人安全無恙待在家中，而居住在能登半島的師生和友人，則被安置在高處的臨時避難中心以防海嘯侵襲。

來嘉義市學校進行海外實習參訪的金澤市星稜大學清水和久教授暨實習老師一行12人，也在2日順利返回金澤市與富山縣後，陸續向精忠國小師生做當地狀況的回報。

精忠校長楊勛凱說，這場震災讓全校師生感受到人道關懷是不分國界的普世價值，更讓他們關心遠方老師和同學們的平安。交流班級的老師們表示，會持續和交流學校師長保持聯繫，有幾位住在能登半島師長和友人還未回覆訊息，大家都希望他們平安無事。

由於目前仍在救災復原當中，而且日本學校也還在寒假期間，因此校方在學校開學後，將透過問候影片和視訊方式再次與日方學校聯絡，向遠方師生表達最誠摯的慰問和關懷。

嘉義市精忠國小師生關心日本能登半島大地震災情，日前透過LINE訊息即時向交流學校師生，傳遞慰問關懷。圖／精忠國小提供
嘉義市精忠國小師生關心日本能登半島大地震災情，日前透過LINE訊息即時向交流學校師生，傳遞慰問關懷。圖／精忠國小提供
嘉義市精忠國小師生關心日本能登半島大地震災情，日前透過LINE訊息即時向交流學校師生，傳遞慰問關懷，圖為精忠小朋友與日本小朋友交流。圖／精忠國小提供
嘉義市精忠國小師生關心日本能登半島大地震災情，日前透過LINE訊息即時向交流學校師生，傳遞慰問關懷，圖為精忠小朋友與日本小朋友交流。圖／精忠國小提供
嘉義市精忠國小師生關心日本能登半島大地震災情，日前透過LINE訊息即時向交流學校師生，傳遞慰問關懷。圖／精忠國小提供
嘉義市精忠國小師生關心日本能登半島大地震災情，日前透過LINE訊息即時向交流學校師生，傳遞慰問關懷。圖／精忠國小提供

日本 強震

延伸閱讀

日本Vpon威朋控股大股東、顧問群 來頭不小

整理包／日本石川縣元旦驚魂！能登半島7.6地震禍首疑地下水？傷亡、災情一次看

衛星對照畫面看前後變化 日本能登強震後「 一片綠地成焦土」

日本石川強震 李強致電慰問岸田文雄並願支援救災

相關新聞

救災黃金72小時倒數 日強震已73死

日本石川縣能登半島一日發生規模七點六大地震，截至三日晚間，死亡人數已攀升到七十三人。救災「黃金七十二小時」將於四日下午屆...

人妻為防震碎廚櫃內碗碟「1奇招應對」 獲網友激讚聰明

日本石川縣能登地區元旦日（1月1日）發生7.6級強震，地震過後通常還有餘震，民眾同樣不能掉以輕心！有網友就分享其母親特別應對地震的方法，居然是運用麻婆豆腐料理包的紙盒，塞進廚櫃門柄，避免劇烈震動，令所有碗碟掉落地上。

日本能登半島7.6強震現場直擊 知名溫泉加賀屋門前驚見巨大裂縫

日本能登半島元旦發生規模7.6強震，位在震央附近、日本天皇也住過的加賀屋溫泉損失慘重。社群媒體X流出照片顯示內部一片混亂...

旅日台人告知強震後橋裂、牆倒、路塌餘震不斷 網：幸好沒下雪

新年第一天，日本石川縣就發生芮氏規模7.6的強震，縣內部分地區不僅橋斷、屋倒，路面也被震得歪七扭八，突起龜裂，有些地區土地液化嚴重，噴出如泥漿般的石油，時也缺水缺電，影響居民生活。有旅居日本富山冰見的台灣人在PTT貼文表示，昨（1日）晚真是個難熬的夜晚，也提及附近鄰居的牆倒了，還有不少有感的餘震。網友看到貼文後，馬上紛紛留言希望原PO多「保重」、「幸好沒下雪，保重身體」。

衛星對照畫面看前後變化 日本能登強震後「 一片綠地成焦土」

路透報導，日本石川縣能登半島1日發生規模7.6強震等一連串地震，該縣至少65人罹難，多處道路和基礎建設受損，接近震央的該...

日本石川縣強震死亡人數增至73人 部分避難所物資不足

日本石川縣1月1日下午發生最大震度7級強震，截至今天晚間6時止，死亡人數已攀升到73人。另外，石川縣內共開設355個避難...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。