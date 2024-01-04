救災黃金72小時倒數 日強震已73死

日本石川縣能登半島一日發生規模七點六大地震，截至三日晚間，死亡人數已攀升到七十三人。救災「黃金七十二小時」將於四日下午屆滿，日本政府已加派自衛隊員救災，首相岸田文雄強調，人命救援是在跟時間賽跑。

日本政府已將參與救災的自衛隊員，倍增到二千人左右，此外也增加救難犬數量強化整體救災態勢。岸田表示，希望在強化人員及救難犬數量的同時，全力開展救援及搜救行動。

在能登半島倒塌民宅瓦礫堆中，三日有一名受困逾兩天的七十九歲男性江表大司郎平安獲救，由於距生存機率大幅降低的黃金七十二小時只剩一天，讓家人激動落淚。

救難人員三日在日本石川縣穴水町檢視強震造成的路面裂縫。（路透）

日本放送協會（ＮＨＫ）報導，這次強震已造成石川縣內七十三人罹難，主要集中在輪島與珠洲地區。縣內各地仍有失聯者。石川縣政府已開設三五五個避難所，總計收容超過三萬三千人。

內閣官房長官林芳正在記者會上說，交通中斷和通信不暢導致很難掌握情況。他稱，「會努力掌握災情和提供支援」。災區局部地區已發布大雨警報，氣象廳呼籲民眾警惕土石流等災害。

災區因海嘯侵襲淹水面積約一百公頃，相當於廿一座東京巨蛋。另外，災區仍有約三萬多戶停電，各地也出現停水狀況，自衛隊等單位已前往當地提供用水。

日本氣象廳指出，自一日首次發生地震以來，已檢測到超過二百次規模三點五以上餘震，警告未來幾天可能會發生更強烈的地震。