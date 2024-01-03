旅日台人告知強震後橋裂、牆倒、路塌餘震不斷 網：幸好沒下雪

新年第一天，日本石川縣就發生芮氏規模7.6的強震，縣內部分地區不僅橋斷、屋倒，路面也被震得歪七扭八，突起龜裂，有些地區土地液化嚴重，噴出如泥漿般的石油，時也缺水缺電，影響居民生活。有旅居日本富山冰見的台灣人在PTT貼文表示，昨（1日）晚真是個難熬的夜晚，也提及附近鄰居的牆倒了，還有不少有感的餘震。網友看到貼文後，馬上紛紛留言希望原PO多「保重」、「幸好沒下雪，保重身體」。

原PO在PTT的貼文中表示，目前人在富山的冰見，除了有些橋斷裂，路有點塌掉，附近鄰居的牆也倒了，還有不少有感的餘震。強震後，因為停水的關係，目前大家集合到小學這邊來領取水資源，但目前水車不夠，所以一次分配完後要再等一個小時。幸運的是，這陣子沒下雪且前陣子的雪都融化了。原PO最後表示，有新的狀況，會隨時告知台灣的朋友。

網友們看到這則貼文後，紛紛留言祝福他，並且希望他多保重自己，「注意安全，祝一切平安順利」、「大寒還沒來」、「北陸人好強，這麼冷但戴帽子的人不多」、「這次強震感覺傷亡沒想像嚴重」、「路裂了還比鄉下產業道路好」，原本有安排日本旅遊的網友懊惱的說，「唉…我下禮拜去合掌還去的成嗎？」

日本國民日常對地震就有警覺心，地震發生時也有練習如何躲避、求生，對日本國民有防震信心的網友說，「沒差，再來十個7.6，日本也撐得住」、「保重！希望可以開放捐款」，更有網友即時更新最新的震況，「早上8點（日本時間9點）當地又一次4級應該是餘震了」。