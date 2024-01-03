地震、颱風停電時別在室內使用發電機 一氧化碳中毒嚴重恐致死

日本能登半島發生規模7.6地震，造成許多房屋倒塌、人員傷亡的慘劇。當類似災害發生時，部分地區有可能產生停電狀況，必須仰賴額外的發電機來供電。然而在使用發電機時，千萬不能將發電機放置在室內，否則恐有中毒的風險。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本政府官方呼籲，指出發電機在運轉時，會排出大量的一氧化碳。由於一氧化碳毒性強，卻又沒有怪味。因此如果在室內使用，恐怕會造成二次災情，一定要盡量避免。

如果不幸一氧化碳中毒，會讓人產生暈眩、想吐等症狀，最嚴重可能致死。2018年9月北海道地震時，有一位50多歲男性，就因為在室內使用發電機而不幸身亡。當時發電機的說明書內，有指明該產品會排放有害的瓦斯氣體，不能在密閉空間使用。

此外，2020年9月7日，也有鹿島縣居民疑似因為颱風停電，結果發電機使用不當，造成1死2重傷的意外事故。因此，災害時所需的機器，平常就必須確認好使用方法，避免用不當的方式，結果反而帶來傷害。