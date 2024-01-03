快訊

張誌家遺體今於大陸火化 骨灰將返台與父親同葬

檢警初步相驗結果出爐！內湖2裝潢工陳屍床板架內 裝潢師推測：天冷睡午覺中毒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

地震、颱風停電時別在室內使用發電機 一氧化碳中毒嚴重恐致死

聯合新聞網／ 綜合報導
發電機運轉時會產生一氧化碳，需避免在室內使用。圖片來源／ingimage
發電機運轉時會產生一氧化碳，需避免在室內使用。圖片來源／ingimage

日本能登半島發生規模7.6地震，造成許多房屋倒塌、人員傷亡的慘劇。當類似災害發生時，部分地區有可能產生停電狀況，必須仰賴額外的發電機來供電。然而在使用發電機時，千萬不能將發電機放置在室內，否則恐有中毒的風險。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本政府官方呼籲，指出發電機在運轉時，會排出大量的一氧化碳。由於一氧化碳毒性強，卻又沒有怪味。因此如果在室內使用，恐怕會造成二次災情，一定要盡量避免。

如果不幸一氧化碳中毒，會讓人產生暈眩、想吐等症狀，最嚴重可能致死。2018年9月北海道地震時，有一位50多歲男性，就因為在室內使用發電機而不幸身亡。當時發電機的說明書內，有指明該產品會排放有害的瓦斯氣體，不能在密閉空間使用。

此外，2020年9月7日，也有鹿島縣居民疑似因為颱風停電，結果發電機使用不當，造成1死2重傷的意外事故。因此，災害時所需的機器，平常就必須確認好使用方法，避免用不當的方式，結果反而帶來傷害。

日本 強震

延伸閱讀

最美風景是人！能登半島強震釀電車停駛 乘客「1暖舉」惹淚

日本7.6強震發布海嘯警報 旅日作家曝：高度1公尺致死率就100％

日本強震導致海嘯狂拍打岸邊 35秒影片曝光網驚：沒快轉吧？

能登地震女兒被活埋「只摸到冰冷的手」 老父想救卻因海嘯來了忍痛避難

相關新聞

毛骨悚然！諾查丹瑪斯2024年預言元旦應驗 命中能登半島強震大火

美國紐約郵報報導，16世紀先知諾查丹瑪斯（Nostradamus）在預言集《百詩集》（Les Centuries）中精準...

日本新潟市區疑被震到「噴出石油」！當地人看傻了眼

NHK報導，日本新潟市秋葉區許久以前曾進行過石油開採作業，1日能登半島大地震，疑似意外讓混有原油的泥水從該地區的住宅區等...

音樂人前6天貼文稱體感日本可能大地震 今指：這是我的體感不是預言

嘉義市城市之歌「故鄉的雞肉飯」創作音樂人江益源，藝名伊恩森，上個月2023年12月26日臉書貼文，「面對日本方向頭暈，感...

能登地震女兒被活埋「只摸到冰冷的手」 老父想救卻因海嘯來了忍痛避難

日本石川縣能登半島在1日發生規模7.6大地震，日媒「讀賣新聞」3日凌晨報導，這起地震已經造成57人死亡、136人輕重傷。此外，地震還帶來火災、海嘯等其他災害，造成200戶住宅燒毀，3萬多人被迫避難。有民眾還因此無法救助家人及時逃離，感到內心沉痛不已。

地震、颱風停電時別在室內使用發電機 一氧化碳中毒嚴重恐致死

日本能登半島發生規模7.6地震，造成許多房屋倒塌、人員傷亡的慘劇。當類似災害發生時，部分地區有可能產生停電狀況，必須仰賴額外的發電機來供電。然而在使用發電機時，千萬不能將發電機放置在室內，否則恐有中毒的風險。

日本石川縣餘震479次 海嘯淹水面積相當於「21座東京巨蛋」

日本石川縣能登地方1月1日發生最大震度7級強震後，初步統計到今天上午8時止，共觀測到479次疑似餘震的震度1級以上地震。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。