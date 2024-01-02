最美風景是人！能登半島強震釀電車停駛 乘客「1暖舉」惹淚

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聯合新聞網／ 綜合報導
日本電車因強震暫停行駛，有外國人協助翻譯公告內容。圖／翻攝自X「@takigare3」
日本電車因強震暫停行駛，有外國人協助翻譯公告內容。圖／翻攝自X「@takigare3

日本石川縣能登在元旦發生規模7.6強震，導致數十人死亡，還有房屋倒塌、失火等災情頻傳，大眾運輸也被迫停駛。日本松本車站透過白板告示牌宣布停運，有外國旅客路過協助翻譯成中、英文，善心舉動引來網友好評，紛紛大讚：「危急的時候人們互相幫助，顯示人類良知價值」、「我也想成為這樣的人」。

一名日本網友於「X」發文表示，能登半島地震影響多條幹線的運作，日本鐵路公司（JR）發布長野縣松本站暫停營運的通知，正當所有遊客包括日本、外國人都一頭霧水的時候，有路過的乘客將白板告示牌翻譯成其他語言，用中、英文寫下公告內容。

此舉在網路引起話題，許多網友認為人們在災難中似乎更團結，除了表示「天佑日本」，也讚賞協助翻譯的乘客：「我也想成為這樣的人」、「謝謝你們互相幫忙」、「謝謝你的善良」、「我會珍惜在日本發生的這些美好事物」、「善良的世界」、「我很感激這種患難之際，互相幫助的精神」、「第一個把它翻譯成英文的人太酷了」、「這些就是國民教育！教出公民意識，自發性去幫助別人！」、「有危急的時候人們互相幫助，顯示人類良知價值」。

而據日本《讀賣新聞》最新報導，截至東京時間2日下午3時30分，能登強震導致該縣48人死亡，震後造成地面塌陷，有房屋、車輛掉入地下，海嘯警報雖全面解除，但仍有災情傳出。

台灣的救援團隊也已完成國際人道救援準備，160名搜救人員（含4位醫師、4位護理師、1位結構技師）、搜救犬4隻，已整裝待發，若接獲通知將前往救援。

日本 強震

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