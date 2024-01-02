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石川強震災前異象？日本多地逾千隻鳥群飛 滿布天際宛如黑色波浪

香港01／ 撰文：李納德
不同縣的日本網友上傳影片，指地震前1至4天在天空上發現大批雀鳥群飛。圖／取自X平台
不同縣的日本網友上傳影片，指地震前1至4天在天空上發現大批雀鳥群飛。圖／取自X平台

日本石川縣能登地區1日1日發生7.6級強震，震源深度極淺約10公里，新潟、富山，甚至東京、北海道、九州都感受到震動，今次是2018年北海道地震後日本首次錄得7級地震，日本氣象廳向該縣能登地區一度發布大海嘯警報。日本網絡流傳多段影片，指地震前出現逾千隻烏鴉及雀鳥群飛的畫面，多縣網友都拍到相關片段，並猜測這「異象」是地震先兆。有身處日本的內地留學生接受內媒訪問指，地震發生時他在富山縣，地面搖晃之際天上滿布烏鴉。

石川縣能登地區發生7.6級強震，日本氣象廳向該縣能登地區一度發布了大海嘯警報，至今已造成多人死傷。氣象廳1日的記者會上將地震正式命名作2024年「能登半島地震」，並提醒民眾震感強烈區域在未來一周、特別是今後2、3天，要警戒發生最大震度7左右的地震。

網上流傳多段影片，不少日本網友在地震前1至4日，分別拍到天空中有成千上萬隻烏鴉及雀鳥群飛的情況，在滋賀、福岡、長野都有人目擊到大批雀鳥在天空盤旋亂飛。

有網友昨上傳影片，稱地震前在長野站發現大批烏鴉，部份在天上飛，許多則集結在大廈的屋頂，「這可能是地震的徵兆，所以請小心」。另有網友上傳3條影片，聲稱是在地震前數天及地震前1天拍攝，影片中成千上萬隻鳥在天空群飛，像黑色波浪在黃昏的天空舞動，「這是嚴重地震的徵兆」，有人認出拍攝地點是滋賀縣。

雖有網友認為雀鳥只是入黑前飛回巢穴，但數量之多引起討論，提到動物能預知天災。有留言指過去地震時就曾發生過動物災前出現奇怪行為的案例，「動物似乎比人類更加敏感，因為牠們有時會在感受到最輕微的晃動或氣流時發出聲音」、「當烏鴉成群飛翔時，這是不好事情發生的徵兆」、「地震前會釣到平時釣不到的魚」。

學術界目前未有科學實證，指動物異常行為代表地震先兆，不過網友認為雖未有嚴謹科學根據，但現象不容忽視。

有身處日本富山縣的大陸留學生接受陸媒訪問，他所在地點離石川縣約90公里，憶述地震發生時，最先是手機傳出地震提醒，之後感受到地面搖晃，當時天上滿天烏鴉，黑色一片滿天飛。

延伸閱讀：

金鐘上空逾50隻雀鳥群飛　憂「異象」為地震先兆　網民爆笑咁講…

日本地震｜異象？驚見白光墜落傳巨響　疑隕石致災　但網民咁講…

文章授權轉載自《香港01》

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