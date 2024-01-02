石川7.6強震…男安排月後日北陸行今卻步 網爭論不休

日本石川縣能登地區台灣時間1日下午3時10分（當地時間4時10分）發生芮氏規模7.6強震，震源深度僅16公里，造成多處住宅毀損倒塌、道路崩裂坍方、停水停電等災害。一位男網友已安排一個月後有日本北陸旅行，日本北陸沿海地區除了泡溫泉，東尋坊跟和倉溫泉也是冬天吃蟹的聖地，突然發生強震，是否如期前往，讓他開始猶豫不決，貼文內容引起其他人爭論不休。

日本能登半島1日下午發生7.6強震。圖／截自GoogleMap

原PO在PTT貼文表示，一個月後，自己已有安排日本北陸行，北陸地區各縣剛好是冬天泡溫泉和吃蟹的聖地，而且早在半年前就訂好早鳥價的溫泉旅館，1日石川縣能登地區突然發生強震，看來災區一時半刻很難恢復，原PO開始猶豫不決，不知該不該取消行程或是趕緊調整行程避開海邊，想請教其他人的看法與建議。

多數網友們看完貼文後，留言分成了「安排備案」與「照去」的兩派，「備案也安排一下吧」、「先打電話問訂的旅館狀況吧」、「一個月後能登半島以外應該沒問題，但備案還是要有」、「等過兩三天狀況穩定後個別詢問，再看要不要準備替案」、「能取消的先取消，備案住宿先要訂起來」、「下週的大概就改行程了吧」，有網友關注日本當地新聞，順便提供給原PO參考，「和倉溫泉看交通，東尋坊應該沒什麼影響」、「剛看日本新聞，七尾市目前街道水還沒退，還停電中」、「下週四飛小松，現在好傷腦筋..」、「路都斷了，交通和時程就是基本問題了」、「北陸都毀了，看推特很多（其他）地方就小損壞而已」。

日本能登半島1日下午發生7.6強震。美聯社

因為當地居民需要商業活動才有財源重建恢復家園，有網友保持樂觀的看法，建議原PO「當然照去」、「照常去啊！災區一般民眾也是需要收入的」、「除了有些設備比較麻煩 ，沒壞的話其實很快」、「目前看來遊客會去的地方沒有問題吧，也不會有人無聊跑去重災區」、「一個月後的事，現在不用太早煩惱，才剛發生災害情況也未知」。