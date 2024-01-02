日本強震導致海嘯狂拍打岸邊 35秒影片曝光網驚：沒快轉吧？

日本在昨（1）日發生規模7.6大地震，造成多起房屋倒塌、路面坍方的災害，死亡人數持續更新中，最新消息顯示已有30人罹難，許多地震當時的影片也在網路上曝光。有位網友向媒體投稿，地震1小時後，他在震央附近拍到「海嘯」影片，原本平靜的海邊出現一波波的海浪，讓許多人看了驚呼「這麼快？」

根據《日本放送協會》（NHK）在Twitter貼出的影片，1日下午5時40分，原本很平靜的海面突然出現波浪，短短35秒內有海嘯一波波的沖刷，猛烈拍打上岸，水勢浩大且速度極快，馬上就讓停泊的小船被淹沒。

這名投稿網友表示，他住的地方有許多長輩，在強震之後大家都立即撤離，到地勢比較高的地方避難，後來他返家檢查固定的監視器時，發現捕捉到了海嘯畫面，他們很擔心海嘯會導致供水設備遭切斷。影片曝光後，馬上引發網友回應，許多人直呼「太可怕了」、「這不是快轉吧？」也有很多人轉發該影片，提醒其他人注意。

日本氣象廳昨日針對日本海沿岸發布海嘯警報，要求當地民眾即刻避難，範圍涵蓋石川縣、山形縣、新潟縣、富山縣、福井縣、兵庫縣等地，海嘯警報則在今日10時全面解除。根據外交部統計，滯留在災區的台灣旅行團及人數共有18團、547人全部平安。