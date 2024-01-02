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日本7.6大地震讓「地面像波浪起伏」 人行道狂震畫面曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友拍下日本強震時，人行道出現波浪起伏的景象。圖擷自Twitter
一名網友拍下日本強震時，人行道出現波浪起伏的景象。圖擷自Twitter

日本石川縣能登1日發生了規模7.6強震，日本政府也發布海嘯警報，各地出現房屋倒塌、火災等狀況，也有許多地震當下的影片在網路上流傳。一名上班族拍到，地震發生當下四周劇烈搖晃，地面的磚頭人行道出現了「波浪式浮動」，恐是土壤液化。

一名日本上班族在Twitter貼出一段影片，只見該網友當時要去上班，突然周遭劇烈搖晃，他親眼看到磚頭人行道除了破裂外，受到擠壓如同波浪的上下浮動，疑似是地震造成土壤液化。而在新潟市中央區也有部分道路被泥水淹沒，可能是土壤液化引發地下管道破裂。

根據「經濟部地質調查及礦業管理中心」指出，土壤液化是因為「砂質土壤」結合「高地下水位」的狀況，如果遇到一定強度的地震搖晃，導致類似砂質顆粒浮在水中的現象，使砂質土壤失去承載建築物重量的力量，造成建築物下陷或傾斜。

《聯合報》稍早也曾報導，前中央氣象局地震中心主任郭鎧紋指出，1日石川的地震，估算這起地震釋放的能量相當於「125顆廣島原子彈」，日本官方也提及，未來可能還有震度達到7級的餘震，如果近期要前往日本的民眾，也要多留意日本官方的即時訊息，並且避免前往海邊。

日本 強震

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