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日本震災釀30死 台、美正準備救災

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
日本西海岸1日發生規模7.6的強震，造成路面破裂、房屋坍塌等災情。（臉書截圖）
日本西海岸1日發生規模7.6的強震，造成路面破裂、房屋坍塌等災情。（臉書截圖）

日本西海岸1日發生規模7.6的強震，截至日本時間2日下午1點，死者總數攀升至30人。專家指出，地下水流動會加劇地震的嚴重程度，需要持續關注未來餘震的狀況。對此，台灣與美國的救難隊都開始準備前往災取救災，隨時協助日本。

日本元旦突發強震

金融時報》報導，日本西海岸於1日下午連續發生規模5.7與7.6的強震，不僅新年節目緊急終止，也造成許多房屋倒塌，多處停電等狀況。日本氣象廳表示，截至1月2日淩晨1點，震度1以上的地震發生了93次，呼籲在今後一週內注意最大震度7左右的地震。

日本首相岸田文雄呼籲民眾立即避難，政府將與地方政府密切合作，在「生命第一」的方針下，同心協力救災等應變措施，「我們正連夜努力，確保能調動海、陸、空等路線，將必要的物資與人員運送到災區」。此外，日本政府也成立總理大臣官邸應對室，全力評估受災狀況。

地下水加劇地震

日經亞洲》報導，政府研究人員認為，本次地震不穩的原因之一，可能與地下水流動有關。東京大學地震研究所教授加藤愛太郎指出，「流體可能令斷層容易滑動，造成更大的破裂。我們需要持續密切注意這些活動」。

專家分析，該地在地下約20到30公里深處有地下水累積水，如果地下水位上升到距離地表10到15公里處，就很可能引發地震。由於發生機制還有很多不明之處，今後仍須留意餘震的發生。

台、美都準備救災

面對日本地震，內政部長林右昌隨即指示消防署，通報屏東縣及台北市準備進行特種搜救隊任務，同時檢視國內各搜救隊救災量能、持續監控災情。消防署表示，屏東縣及台北市消防局共有160名搜救人員，當中包含4名醫師、4名護理師、1名結構技師、4隻搜救犬及各式器材共13公噸。

美國總統拜登1日聲明中表示，美國正在與日本政府官員保持聯繫，準備向日本人民提供任何必要的援助，更強調「日本和美國是親密盟友」。

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日本 強震

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