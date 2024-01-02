遇天災別慌！旅日台人大推「1款APP」含繁中資訊：下載會比較安心

日本石川縣能登地方昨天（1日）在當地時間下午4點左右發生規模7.6強震及多起餘震，最新消息指出已有30人罹難。國人愛赴日本旅遊，因此在當地遭遇天災需要能即時掌握狀況以確保人身安全。一名在日本生活的台灣人就推薦一款日本官方APP應用程式「SAFETY TIPS」，建議赴日民眾可以下載參考。

臉書粉專「艾妮塔+饅頭．北海道鄉下走跳」發文表示，1日石川縣和富山縣發生地震，日本當局發佈大海嘯警報。她一下班就收到警報，除了希望在日本的台灣人可以平安無事外，也呼籲赴日旅遊的民眾可以下載「SAFETY TIPS」APP，有提供繁體中文版的災害警報訊息，「也許會比較安心」。

原PO表示，現在北海道的許多地區，例如函館、小樽等，也被媒體報導第一波海嘯即將抵達，提醒在這些地區的遊客一定要隨時注意避難警報。

根據日本觀光局網站資料顯示，「SAFETY TIPS」是外國旅客專用的推播通知資訊警戒應用程式，可用語言包括英語、日語、韓語、中文（繁簡體）、越南語、西班牙語、葡萄牙語、泰語、印尼語、塔加路語、黎巴嫩語、高棉語、緬甸語與蒙古語等15種語言。該程式提供疏散處理流程圖表，準確告知使用者在目前狀況下應採取的災難應變行動，也有災害應急會話功能，讓使用者可以向周遭民眾獲取即時資訊。