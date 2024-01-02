快訊

林靖恩被爆行為失控 砸壞電視嗆飯店人員「有種報警」

汐止公車總站驚傳氣爆！修公車氣壓避震器突爆裂 技師、司機雙掛彩

張誌家在大陸猝逝 慢壘球隊老闆：張曾說頭痛手使不出力

遇天災別慌！旅日台人大推「1款APP」含繁中資訊：下載會比較安心

聯合新聞網／ 綜合報導
截至日本當地時間中午12點，能登半島地震目前已知造成30人死亡、超過50人以上輕重傷，救災工作仍在持續中。 美聯社
截至日本當地時間中午12點，能登半島地震目前已知造成30人死亡、超過50人以上輕重傷，救災工作仍在持續中。 美聯社

日本石川縣能登地方昨天（1日）在當地時間下午4點左右發生規模7.6強震及多起餘震，最新消息指出已有30人罹難。國人愛赴日本旅遊，因此在當地遭遇天災需要能即時掌握狀況以確保人身安全。一名在日本生活的台灣人就推薦一款日本官方APP應用程式「SAFETY TIPS」，建議赴日民眾可以下載參考。

臉書粉專「艾妮塔+饅頭．北海道鄉下走跳」發文表示，1日石川縣和富山縣發生地震，日本當局發佈大海嘯警報。她一下班就收到警報，除了希望在日本的台灣人可以平安無事外，也呼籲赴日旅遊的民眾可以下載「SAFETY TIPS」APP，有提供繁體中文版的災害警報訊息，「也許會比較安心」。

原PO表示，現在北海道的許多地區，例如函館、小樽等，也被媒體報導第一波海嘯即將抵達，提醒在這些地區的遊客一定要隨時注意避難警報。

根據日本觀光局網站資料顯示，「SAFETY TIPS」是外國旅客專用的推播通知資訊警戒應用程式，可用語言包括英語、日語、韓語、中文（繁簡體）、越南語、西班牙語、葡萄牙語、泰語、印尼語、塔加路語、黎巴嫩語、高棉語、緬甸語與蒙古語等15種語言。該程式提供疏散處理流程圖表，準確告知使用者在目前狀況下應採取的災難應變行動，也有災害應急會話功能，讓使用者可以向周遭民眾獲取即時資訊。

「SAFETY TIPS」是外國旅客專用的推播通知資訊警戒應用程式APP，可用語言包括中文（繁簡體）等15種語言。 圖／翻攝自日本觀光局網站
「SAFETY TIPS」是外國旅客專用的推播通知資訊警戒應用程式APP，可用語言包括中文（繁簡體）等15種語言。 圖／翻攝自日本觀光局網站

日本 強震 APP 北海道

延伸閱讀

整理包／日本石川縣元旦驚魂！能登半島7.6地震禍首疑地下水？傷亡、災情一次看

日本震災釀30死 台、美正準備救災

日本位環太平洋火山帶 建築物是全世界最抗震國家之一

日本石川強震 核安會：持續關注核設施安全動態

相關新聞

遇天災別慌！旅日台人大推「1款APP」含繁中資訊：下載會比較安心

日本石川縣能登地方昨天（1日）在當地時間下午4點左右發生規模7.6強震及多起餘震，最新消息指出已有30人罹難。國人愛赴日本旅遊，因此在當地遭遇天災需要能即時掌握狀況以確保人身安全。一名在日本生活的台灣人就推薦一款日本官方APP應用程式「SAFETY TIPS」，建議赴日民眾可以下載參考。

日本能登半島地震增至30死！14人重傷、多人輕傷

日本石川縣能登半島1日發生規模7.6強震，死亡人數持續更新，最新消息指已有30人罹難。

影／NHK空拍照曝！著名早市「朝市通」大火 100多間商店、住宅被毀

日本放送協會（NHK）報導，當地時間元旦下午4時10分，石川縣能登半島發生規模7.6強震，輪島市中心河合町發生震度6級以...

日本石川規模7.6強震 地震專家：相當125顆廣島原子彈

日本石川縣能登昨發生規模7.6強震，日本當局更發布海嘯警報。前中央氣象局地震中心主任郭鎧紋指出，他估算該起地震，釋放能量...

整理包／日本石川縣元旦驚魂！能登半島7.6地震禍首疑地下水？傷亡、災情一次看

日本石川縣能登地區1日下午3時10分（當地時間4時10分）發生規模7.6強震，震源深度僅16公里，從北海道到九州島都能感受到地震威力，造成多處住宅毀損倒塌、道路崩裂坍方、停水停電等災害，震央輪島市市區

能登半島強震一夜後：海嘯警報解除，已知24人死亡、救援持續中

日本石川縣的能登半島在1月1日下午發生規模7.6的強震，一夜過後目前海嘯警報已全面解除，但當地仍有多處災情回報，截至2日中午已知有24人死亡，石川縣超過3萬2,900戶停電 、當地至少16個醫療機構面臨斷水斷電。災情嚴重的輪島市和珠洲市因地震導致道路毀壞，救災也因此面臨阻礙；輪島市內推測有200棟房屋全部燒毀，市內著名的觀光市場「朝市通」也付之一炬。氣象廳提醒，群震頻繁的能登半島仍有餘震發生的可能，同時日本國土地理院也透過GPS觀測到，能登半島的觀測點在地震後，出現西移130公分的地殼變動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。