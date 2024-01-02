日本石川地震 陳其邁︰高雄已待命做好救援準備

日本石川能登半島元旦發生規模7.6強震，高雄市長陳其邁今天表示，向日本表達誠摯慰問，希望一切平安，也已指示高雄市消防局、特搜大隊待命做好準備，若有需要，會配合中央協助救援。

陳其邁透過社群X（舊名twitter）以日文發文表示，「願日本平安。台日友好，日本有事、我們感同身受，希望一切平安，儘速恢復日常生活。高雄消防局特搜大隊也已待命，一定會全力支援。」

陳其邁今天上午出席活動接受媒體聯訪時說，要向日本表達誠摯慰問，希望日本友人一切平安，昨天第一時間，他已指示消防局待命，特搜大隊也準備好；因為這次地震影響範圍較大，有向幾個姊妹市慰問及詢問是否需要高市府協助。

陳其邁說，日本姊妹市說明，他們現階段有足夠量能可應變震災，所以高市府會做好準備，如有需要，高雄市也會配合中央調度，全力配合協助救援。

日本石川縣能登地方昨天當地時間下午4時許接連發生強震，最大規模7.6，後續約2小時內發生多次地震。