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高端黑箱未開？蔣萬安：關鍵是公信力 盼新國會強化調查權

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席文山區興岩社福綜合大樓開幕。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席文山區興岩社福綜合大樓開幕。記者林麗玉／攝影

高端公開合約，曾因高端爭議退出疫苗審議小組的中研院院士陳培哲認為疫苗黑箱未被完全打開，新科立委應爭取國會的聽證調查權，讓資料更公開。台北市長蔣萬安今天表示，現在的關鍵就是公信力，人民在這件事上已對中央政府失去信任，接下來新國會希望能強化調查職權。

蔣萬安上午出席文山區興岩社福綜合大樓開幕，對於高端爭議仍未解，蔣說，他希望接下來新的國會，能夠強化相關的調查職權，針對民眾應該要知道的真相進行調查，中央政府應好好面對。

媒體追問，昨天疾管署加開記者會澄清高端八點說明，指疫苗採購台灣跟其他國家都一樣，為何獨獨針對高端？蔣萬安說，現在的關鍵就是公信力，人民對中央政府在這件事已經失去信任，應該好好出來面對，說明清楚。

蔣說，接下來新國會開議，他希望未來新國會能在相關完整配套下，強化職權調查，能夠對國人關心的議題，做全面性揭露，不僅是針對高端疫苗，還有過去八年，民眾關心的議題，都需要接受國會的檢驗。

高端 高端疫苗 蔣萬安

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