合約公開後「打開潘朵拉盒子」 在野質疑不斷

疾管署公布高端合約，質疑聲浪未斷。新北市長侯友宜昨表示，公布後還有很多問題，人民有知的權利，政府有責任說清楚；台北市長蔣萬安說，合約公開後「打開了潘朵拉的盒子」，他質疑為何選前不公開？審查前為何急著定價、簽約及採購？簽約採購十天後，為何又簽保密條款？

國民黨立委洪孟楷說，之前錄音檔內容提到疫苗價格七百元，董事會說「如果可以往上」，最後相差一八一元也吻合，這些錢難道變成董事會的紅利嗎？疾管署稱議價過程中高端提九百五十元，還洋洋得意說已經殺價，這個價格怎麼來的，疾管署應告訴國人。

國民黨準立委徐巧芯也質疑，「疫苗成功與否都不知道欸，這樣的約，政府也敢簽？」她問民進黨政府，為什麼把國家當成高端的大型實驗場，把人民當成隨時可棄的小白鼠？

對於衛福部次長王必勝批蔣萬安「在高端政治提款機提領最多」，問蔣造謠要不要先道歉？北市府發言人殷瑋昨拿出前年八月五日審計部函覆立法院的內容反擊，批民進黨執政八年，接下來還有四年，卻不思負責、不知反省、不願道歉，甚至「中央檢討地方、執政檢討在野」，該道歉的是誰，社會自有公評。

疾管署昨下午再舉行記者會，一次列出八大問題逐條說明高端疫苗採購合約。國民黨立院黨團仍認為，疫苗採購價格為何定這麼高？最終採購價格超出原價這麼多？還是沒說清楚。民眾黨則批，衛福部前部長陳時中、衛福部長薛瑞元說謊，卻由疾管署收爛攤。民進黨緩頰，希望有心人士別再惡意影射抹黑，讓風波到此為止。

民眾黨不分區立委當選人黃國昌批陳時中、薛瑞元在國會公然說謊、玩兩面手法，面對爭議態度傲慢，到現在還在政治操作，人民都看在眼裡，卻讓疾管署副署長羅一鈞出來替長官收拾爛攤子。

民進黨立委許智傑則說，疫苗採購不分廠商，都有保密協定，包括ＡＺ、莫德納等疫苗的價格也都沒有公開，政府回應民意，協調公布高端合約，就是希望化解爭議，希望有心人士別再惡意影射抹黑。