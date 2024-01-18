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藍轟「完美配合」高端 疾管署8點澄清

聯合報／ 記者李青縈賴昀岫／台北報導
疾管署前天公開與高端疫苗的合約，仍引發諸多爭議，副署長羅一鈞昨天再度開記者會說明。記者杜建重／攝影
疾管署前天公開與高端疫苗的合約，仍引發諸多爭議，副署長羅一鈞昨天再度開記者會說明。記者杜建重／攝影

疾管署前天公布高端疫苗合約，但內容引起外界諸多議論，藍營立委批「政府跟高端超完美配合，聯手打了完美的一戰，大賺國庫四十億元。」疾管署昨第二度開記者會，副署長羅一鈞向外界澄清八大爭議，例如，二○二一年七月十八日高端疫苗通過ＥＵＡ（緊急授權），隔天增簽保密合約，「請外界勿刻意影射」。相關首長也對相關質疑全力反擊。

對於國民黨立委當選人徐巧芯質疑「政府跟高端聯手打了完美的一戰，大賺國庫四十億元」，衛福部薛瑞元昨反批「難道買東西不用付錢嗎」，不可以說什麼賺大錢，這是國家跟高端公司買的疫苗。

至於國民黨立委賴士葆審視合約內容後質疑，高端通過ＥＵＡ後，隨即即修改合約，重訂更嚴格的保密合約，「仔細看真是太詭異」，薛瑞元則反問，「不然要哪一天？還要拜拜看良辰吉日？」

對於台北市長蔣萬安「黑箱採購」一說，衛福部次長王必勝反應更是激烈。王在臉書貼文，「蔣市長在評論高端合約前，是否要為造謠封存卅年道個歉？您做召委立院調閱時，這個保密五年可沒有遮蔽。高端政治提款機可是您提領最多啊。」

原先疾管署估計新冠疫苗每劑七百元，但高端疫苗最初報價為每劑九五○元，最後議價結果為單劑量每劑八八一元、多劑量每劑八一○元，光是疫苗價格就引發諸多聯想，是否有圖利之嫌。

羅一鈞在昨天臨時記者會回應，原先估計新冠疫苗每劑七百元，但這並不包含冷鏈運送，以及其他作業費用，加上防疫之初很多資訊都不明朗；高端疫苗最初報價確實偏高，經過防疫團隊努力協調，雙方達成協議。

羅一鈞表示，礙於合約，目前無法公布莫德納、ＢＮＴ疫苗價格，但可以保證的是高端疫苗價格並沒有較高；再者，高端屬於蛋白質次單元疫苗，不同於mRNA或腺病毒載體疫苗，成本計價方式難以一同比較。

至於疾管署於二○二一年五月底與高端簽約，但該疫苗遲至七月才取得ＥＵＡ。羅一鈞表示，當時各新冠疫苗仍在臨床試驗階段，各國均採「預採購」模式簽約，英國採購ＢＮＴ疫苗、美國購買莫德納疫苗、日本買ＡＺ疫苗都是採用此模式，「我國沒有先射箭再畫靶」。

高端疫苗於七月十八日通過ＥＵＡ，隔日增簽保密合約，僅隔一天，這是否有巧合之處？羅一鈞解釋，高端於六月申請ＥＵＡ，審查一個多月才通過，這與合約中要求ＥＵＡ通過期限（七月卅一日）無關聯，「外界不要認為有貓膩或完美巧合」。

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