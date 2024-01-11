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高端重訊爭議 薛瑞元嗆：有人看不懂國字
針對高端合約，究竟是誰要求保密？侯友宜陣營提出櫃買中心前年回函，指衛福部長薛瑞元之前所說「我們（衛福部）沒有要求他（高端）要保密」為公然說謊。對此，薛瑞元依舊重申衛福部沒有要求高端不可以公開合約，至於高端要如何發表公司重訊，衛福部管不到。他更回嗆，他已經說得很清楚，「問題就是出在有人看不懂國字」。
至於，高端日前表示是否要公開合約須舉行董事會研議，董事會開會時程是否會通知衛福部？薛瑞元說，高端董事會時程，不需要通知衛福部，高端依公開發行公司內部規定處理，衛福部也無法要求，目前就是等待高端回應。
對於高端的重訊爭議，薛瑞元表示，（高端重訊）正確寫法應是「基於採購合約要求，其他細節不予公開。」但是，高端寫法為「依採購機關要求」，這寫得不精確，因保密是基於合約要求，而不是採購機關要求，「我已經講得很清楚，文字記載『依採購機關要求』是錯誤的」。
薛瑞元說，總共文字不過才十多個國字，難道還搞不清楚嗎？「問題就是出在有人看不懂國字」，都已經說得十分清楚了，還有什麼問題？
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