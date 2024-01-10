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盧秀燕：行政院稱高端不能解密 綠委沒人敢說話

中央社／ 台中10日電

立法院召開臨時會討論高端合約，行政院長陳建仁表示，高端疫苗採購合約有保密條款；台中市長盧秀燕表示，行政院說不能解密，2/3的執政黨立委沒人敢說話，替人民看緊荷包。

國民黨團3日召開記者會，提案要求立法院召開臨時會，邀請陳建仁專案報告公布高端合約，後經立法院全院委員談話會無異議通過。立法院9日召開臨時會，陳建仁率同相關部會首長列席，陳建仁指出，高端採購合約雖有保密條款，不得片面對外公開，但絕無黑箱作業情形。

台中市長盧秀燕今天合體民眾黨台中立委第1選區（大甲區、大安區、外埔區、清水區、梧棲區）候選人蔡壁如進行車隊掃街，車掃前盧秀燕接受媒體聯訪，有關行政院召開臨時會討論高端合約；盧秀燕表示，立法院召開臨時會以為要解密高端，行政院說不能解密，占2/3的執政黨立委，沒有人敢說話，替人民看緊荷包。

盧秀燕說，高端疫苗1劑約新台幣900多元，都是人民納稅錢，昨天的立法院臨時會也讓民眾思考，一定要選擇敢替人民說話、維護納稅人荷包的候選人進立法院。

關於國防部發布國家級警報，盧秀燕指出，去年飛彈來的時候，國家沒有發警報，還是日本發布警報才知道中國發了飛彈，昨天衛星來了，中央卻亂發警報，讓民眾很錯亂，飛彈來了不發警報，衛星通過要發警報，執政黨立委都沒有在監督行政院、國防部。

高端疫苗 立法院 警報

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