高端曾發重訊：政府要求保密

總統大選前，高端爭議延燒，行政院長陳建仁昨赴立法院專案報告，立委質詢時出示高端曾發布重大訊息稱「依採購機關要求，合約其他細節不予公開」，質疑高端合約迄今不公開，根本是行政院自導自演。

陳揆直指那是錯誤資料，政府與高端簽有保密協定，要遵守義務，保持維護政府誠信，未來還要採購相關疫苗藥物；衛福部長薛瑞元說，政府沒有要求保密，高端的重訊不是衛福部要求發布。

二○二一年五月卅日在櫃買中心、公開資訊觀測站公布的重大訊息表示，高端載明「本公司與疾管署簽訂一一○年國內COVID-19疫苗採購合約」，「依採購機關要求，合約其他細節不予公開」。賴士葆質疑，高端說是政府要求保密，陳建仁卻說是因為簽保密合約，只能要求高端公開，「這是行政院自導自演？還是高端成為行政院的太上皇？」

立法院昨召開臨時會，立委王鴻薇質疑高端合約無法公開，與行政院院長陳建仁（左）、衛福部長薛瑞元（右）言語交鋒。記者杜建重／攝影

陳建仁表示，政府也希望高端公開，沒有讓高端予取予求；衛福部長薛瑞元則說，衛福部沒叫高端不可以公開，那是民營公司單方面公告，是高端的一面之詞，「難道對於民營公司，政府要怎樣做就怎麼樣嗎？ 」

金管會證期局表示，櫃買中心應去了解相關事實並且對外說明，重訊內容如果與事實不符，依法可開罰。櫃買中心總經理李愛玲晚間表示，內容中有關限制條款的說明，「與重大訊息主旨尚無重大不符」。櫃買中心說法，形同打臉陳揆與薛瑞元。

衛福部昨要求高端公布合約

國民黨立委王鴻薇質詢指出，高端重訊已經發布兩年多，衛福部是否有發文要求高端更正？薛瑞元說，衛福部昨已發公文給高端，請對方公布合約，是否提前解密，仍須看高端程序，「我們是樂觀可以提前解密」；至於高端發布重訊不是衛福部管理的，與衛福部並無關聯。

高端表示，作為上櫃公司，為符合公司治理運作及保障四點六萬名股東權益，將依法召開董事會討論決議。高端說，事前並不知道疫苗採購價格，只參考政府預算與風險、製造、配送等成本與政府議價，衛福部也曾公開表示，高端的價格低於BNT與莫德納疫苗採購價。

何時能公布高端合約？陳建仁表示，「雙方如果能夠達到協議的情況下，希望越早越好」，政府也多次跟高端溝通，這件事情正在努力當中，政府無法立即公開合約是因保密條款，若片面違約公開保密資訊，不僅會面臨訴訟賠償，也會衝擊國外疫苗大廠未來出售意願。

陳建仁強調，「這裡面沒有不可告人之事」，按國際慣例，所有國家跟相關COVID-19疫苗廠商簽訂合約都有保密協定，政府在對外要公布相關合約，一定要得到對方同意。