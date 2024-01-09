快訊

領先傳統開票！聯合報推機率分配模型 搶先預測2024大選結果

高端疫苗成「反綠」政治提款機 可說是民進黨咎由自取

港大博士生寫論文下海當直播主 秀場3年陷人心欲望漩渦

在野籲公開高端合約 陳建仁：要有誠信

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院長陳建仁9日前往立法院就高端疫苗採購進行專案報告，並強力捍衛政府採購疫苗的正當性。（直播截圖）
行政院長陳建仁9日前往立法院就高端疫苗採購進行專案報告，並強力捍衛政府採購疫苗的正當性。（直播截圖）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「高端合約保密是5年，需要雙方同意才能公開，若政府單方公開，恐危及後續採購！」行政院長陳建仁9日赴立法院進行高端疫苗合約專案報告，他強調高端已經過檢調、立院與監察院調查，合約沒有不可告人之事。時代力量立委邱顯智質疑沒有決標報告，陳建仁怒回3次有報告，堅決捍衛疫苗採購的正當合法性。

合約保密5年

行政院長陳建仁表示，政府無法立即公開採購合約內容的原因，在於新冠疫苗採購合約中都帶有保密條款，其中高端保密期限為5年、AZ為5年、Novavax為7年、BNT為10年，莫德納甚至不同意公開，而因採購疫苗公文重要，因此政府是以最長公文「保存期限」30年定之，並非封存30年。

至於高端疫苗是否具有保護力？陳建仁指出，高端是新冠蛋白質次單元疫苗，與mRNA疫苗（莫德納、BNT等）於真實世界保護效益相似，且研究結果已獲國際頂尖的傳染病學術期刊接受刊登。在預防中重症的保護效益數據部分，BNT（90.1%-95.9%）、高端（91%-96.6%）保護效應都超過9成。

多數國家並未公開

陳建仁強調，近2年有關高端新冠疫苗採購案共有63件告發案，經檢察官調查均查無不法且全數簽結。衛福部也有提供採購相關文件供立法院專案小組檢驗，而且政府過去已經高端採購合約提供監察院與檢調機關調查，近日衛福部長薛瑞元也將契約全文提交地檢署作為證物，合約沒有不可告人之事，絕無黑箱作業。

對此，時代力量立委邱顯智質疑，瑞士與歐盟都有把疫苗採購合約公開，為何台灣不能公開？陳建仁表示，全世界絕大多數國家都有簽定疫苗採購保密條款，疫苗價格會因為供應時間與量有所不同，如果要公開需要政府與高端同意，目前高端尚未同意，政府正在努力溝通。

採購要有誠信

邱顯智問說，依照《政府採購法》規定，高端採購案應有決標公告，但目前並沒有看到。陳建仁回應說，有決標公告，且立法院專案小組都有檢視過採購合約，但邱顯智堅持沒有，陳建仁便說了3次「有決標報告！」並指控邱顯智用假訊息打擊政府，但邱顯智反批，就是因為沒有決標報告，才會有後續相關爭議。

民眾黨立委邱臣遠痛批，法務部105年函示就已經說，有關民眾公益事項可以要求合約公開，但陳建仁說，政府採購需要有誠信，否則未來採購會有困難。他也不滿說，行政院今早8點15分才將報告送到立院，然後只說不公開，質詢還有意義嗎？陳建仁回說，報告8日晚上11點才完成，並沒有敷衍之意。

【更多精采內容，詳見

高端疫苗 新冠疫苗 陳建仁

延伸閱讀

陳揆立院報告高端合約 指片面公開會衝擊未來採購疫苗

邱臣遠質詢高端股價波動 陳建仁：很正常、不要懷疑

高端合約是否公布？陳建仁：沒有不可告人之事

羅致政影片真偽不公開藍質疑介選 陳建仁：不同意

相關新聞

高端爭議今立院攻防 侯柯喊話全面公開合約

二○二四年大選進入最後衝刺的關鍵期，高端疫苗爭議再度成為攻防議題。立法院昨天舉行全院委員談話會，通過國民黨立院黨團提案，今天召開臨時會，邀請行政院長陳建仁就「是否公布高端合約？是否圖利廠商及危害全民健康權益？」專案報告及備詢。

陳建仁：高端合約越早公開越好 政府採購疫苗講求誠信

2024年總統及立委選戰進入最後倒數，高端疫苗爭議再度成為攻防焦點，行政院長陳建仁今天表示，採購疫苗都有簽訂保密條款，不...

高端合約疑雲未解 陳建仁出席立院臨時會專案報告

高端疫苗合約再度成為朝野攻防議題。立法院昨天舉行全院委員談話會，通過國民黨立院黨團提案，在今天召開臨時會，邀請行政院長陳...

在野籲公開高端合約 陳建仁：要有誠信

「高端合約保密是5年，需要雙方同意才能公開，若政府單方公開，恐危及後續採購！」行政院長陳建仁9日赴立法院進行高端疫苗合約專案報告，他強調高端已經過檢調、立院與監察院調查，合約沒有不可告人之事。時代力量立委邱顯智質疑沒有決標報告，陳建仁怒回3次有報告，堅決捍衛疫苗採購的正當合法性。

陳揆立院報告高端合約 指片面公開會衝擊未來採購疫苗

行政院長陳建仁今天表示，政府無法立即公開高端合約，是因為保密條款，如果片面違約公開保密資訊，不僅會面臨訴訟賠償，也會衝擊...

高端合約公布「狗咬狗一嘴毛」 趙少康：緩兵之計有貓膩

2024總統大選最後衝刺關鍵期，高端採購合約是否解密，衛福部指要高端同意才公布，高端卻說依採購合約要求不能公開，外界質疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。