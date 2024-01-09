在野籲公開高端合約 陳建仁：要有誠信

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「高端合約保密是5年，需要雙方同意才能公開，若政府單方公開，恐危及後續採購！」行政院長陳建仁9日赴立法院進行高端疫苗合約專案報告，他強調高端已經過檢調、立院與監察院調查，合約沒有不可告人之事。時代力量立委邱顯智質疑沒有決標報告，陳建仁怒回3次有報告，堅決捍衛疫苗採購的正當合法性。

合約保密5年

行政院長陳建仁表示，政府無法立即公開採購合約內容的原因，在於新冠疫苗採購合約中都帶有保密條款，其中高端保密期限為5年、AZ為5年、Novavax為7年、BNT為10年，莫德納甚至不同意公開，而因採購疫苗公文重要，因此政府是以最長公文「保存期限」30年定之，並非封存30年。

至於高端疫苗是否具有保護力？陳建仁指出，高端是新冠蛋白質次單元疫苗，與mRNA疫苗（莫德納、BNT等）於真實世界保護效益相似，且研究結果已獲國際頂尖的傳染病學術期刊接受刊登。在預防中重症的保護效益數據部分，BNT（90.1%-95.9%）、高端（91%-96.6%）保護效應都超過9成。

多數國家並未公開

陳建仁強調，近2年有關高端新冠疫苗採購案共有63件告發案，經檢察官調查均查無不法且全數簽結。衛福部也有提供採購相關文件供立法院專案小組檢驗，而且政府過去已經高端採購合約提供監察院與檢調機關調查，近日衛福部長薛瑞元也將契約全文提交地檢署作為證物，合約沒有不可告人之事，絕無黑箱作業。

對此，時代力量立委邱顯智質疑，瑞士與歐盟都有把疫苗採購合約公開，為何台灣不能公開？陳建仁表示，全世界絕大多數國家都有簽定疫苗採購保密條款，疫苗價格會因為供應時間與量有所不同，如果要公開需要政府與高端同意，目前高端尚未同意，政府正在努力溝通。

採購要有誠信

邱顯智問說，依照《政府採購法》規定，高端採購案應有決標公告，但目前並沒有看到。陳建仁回應說，有決標公告，且立法院專案小組都有檢視過採購合約，但邱顯智堅持沒有，陳建仁便說了3次「有決標報告！」並指控邱顯智用假訊息打擊政府，但邱顯智反批，就是因為沒有決標報告，才會有後續相關爭議。

民眾黨立委邱臣遠痛批，法務部105年函示就已經說，有關民眾公益事項可以要求合約公開，但陳建仁說，政府採購需要有誠信，否則未來採購會有困難。他也不滿說，行政院今早8點15分才將報告送到立院，然後只說不公開，質詢還有意義嗎？陳建仁回說，報告8日晚上11點才完成，並沒有敷衍之意。

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