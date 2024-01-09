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高端疫苗成「反綠」政治提款機 可說是民進黨咎由自取

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北檢偵辦高端相關案件68件 3案仍偵辦中

中央社／ 台北9日電

高端疫苗爭議成選戰焦點，台北地檢署自民國110年6月迄今合計受理68件相關案件，其中63件均查無具體不法犯罪實據均予簽結，另有1件起訴、1件不起訴，目前仍有3件正在偵辦中。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，北檢受理多件疫苗採購等相關案件，包括總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌、前衛福部陳時中等人被控貪瀆、圖利、殺人等罪。

北檢偵辦後，查無被告有何違反執行職務所應遵守的法令，而圖自己或他人不法利益，或濫用其裁量權致影響裁量決定的公平性及正確性的情形，相關案件均查無具體不法犯罪實據，因此將63件予以簽結。

另外，王姓商人事先獲悉高端利多消息，提前進場買入3張高端股票，不法獲利新台幣1萬6885元，北檢去年6月依違反證券交易法起訴王男。台北地方法院判決王男有期徒刑1年7月，緩刑3年。「凱基松山哥」廖姓男子被控操縱高端股價，檢察官以罪證不足不起訴處分。

國民黨立委李德維去年曾告發衛福部長薛瑞元圖利高端，北檢已簽結不起訴，薛瑞元表示，相關案件已簽結不起訴，李德維仍持續污衊衛福部，為捍衛清白已向地檢署提起誣告告訴，並將高端合約提供給地檢署。案件正在偵辦中。

國民黨台中市立委候選人廖偉翔指稱有多名綠營人士持有高端股票，更在高端股價低點時大量買進，於高點時賣出，質疑高端與民進黨政府間涉有內線交易的嫌疑，日前已向北檢告發高端董事長陳銘政、總經理陳燦堅等人違反證券交易法等罪。

此外，張姓男子質疑高端把全民當作實驗白老鼠，更把國庫當作是私人董事會的提款機，上週告發前衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅涉嫌圖利罪。北檢已分案偵辦中。

高端疫苗 衛福部 陳時中

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