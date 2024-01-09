高端合約不公布 陳培哲直言不解

行政院長陳建仁今赴立法院對「是否公布高端合約？是否圖利廠商及危害全民健康權益？」進行專案報告。衛福部長薛瑞元昨天說，專案報告和合約公開與否需要分開討論，高端公司有其內部程序要走，沒辦法規定在什麼期限以前公開，只能持續協商。

對於高端迄今仍不願公布合約內容，中研院士陳培哲直言「很難了解高端不願意公開合約的考量」，因為新冠疫苗已經停產，應該不會是商業因素。

陳培哲說，希望執政黨釋放完整內容，包括疫苗發展、製造、審查及採購過程，及是否以民眾利益為最大優先等。最重要的是，食藥署也應公布先前為人詬病的多場高端疫苗專家會議錄音、錄影資料，讓國人了解真相。

中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢認為，保密與否是雙方簽約時談的，當初高端可能考量外銷、捐贈給聯合國等條件，但當這些條件都不存在時，當初設定的保密時間就太長了。他說，如今根本無法銷到國外，已無保密必要，如能公開，應盡快公開，否則對執政黨選情一定會有不好的影響。

針對民眾黨以一一○年五月高端重訊法說，質疑不公開合約是疾管署的決定。衛福部次長王必勝在臉書反駁「這是錯誤的」，疾管署在一一一年十一月兩度發公文給高端要求提前公布合約，但未獲同意。