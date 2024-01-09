高端爭議今立院攻防 侯柯喊話全面公開合約

陳建仁今報告 藍甲級動員

二○二四年大選進入最後衝刺的關鍵期，高端疫苗爭議再度成為攻防議題。立法院昨天舉行全院委員談話會，通過國民黨立院黨團提案，今天召開臨時會，邀請行政院長陳建仁就「是否公布高端合約？是否圖利廠商及危害全民健康權益？」專案報告及備詢。

由於選戰激烈，朝野已針對今天臨時會備妥攻防，國民黨團也根據行政院公開合約與否沙盤推演。據了解，國民黨團已發布甲級動員令，避免到場立委人數不足三分之一導致流會。

行政院昨表示，尊重國會行使職權。針對高端疫苗爭議，行政院強調絕無不法情事，但也提到，政府持續與簽約方溝通，建議可將合約提前公布，以化解國人疑慮。

行政院發言人林子倫指出，近兩年來有關新冠肺炎疫苗採購共計六十三件告發案，經檢調偵辦調查後，均查無不法事實，已全數簽結，無奈在野黨及部分有心人士仍昧於事實，持續造謠抹黑，令人遺憾。他表示，國際上各政府與疫苗廠商簽訂採購合約時，均附具保密條款，此為國際慣例，並非台灣獨有；政府作為簽約一方，須依照合約辦理。

林子倫表示，合約公布與否，仍有待疫苗廠商內部程序決定，相關部會亦持續溝通；然而，若政府單方面違背簽約義務，將嚴重影響政府信用，甚至衝擊國外疫苗及藥物廠商未來出售的意願，恐有危害台灣醫療預防措施及國人健康安全之虞。

賴：態度沒變 交國會討論

儘管行政院強調絕無不法，藍白總統候選人侯友宜、柯文哲昨皆要求全面公開，讓全民檢驗。民進黨總統候選人賴清德重申，他的態度沒有改變，就交給國會好好討論，相信真理會愈辯愈明。

侯友宜昨說，他在電視辯論會已問賴清德，到昨天剛好十天，賴都沒有回應，反而看到衛福部長薛瑞元跑去賴清德競總密商，「是不是在串證、湮滅證據？」現在國會要討論，高端合約應趕快公布，讓全民來檢驗。

柯：高端契約 僅冰山一角

柯文哲表示，高端爭議不只是在契約，契約只是冰山一角，水面下百分之九十以上看不到的才是問題，包括ＥＵＡ怎麼過的？採購過程及後面股票獲利怎麼操作獲益？高端疫苗風波嚴重傷害民進黨政府與人民的互信，要公開就全面公開。

對於今天臨時會，國民黨團總召曾銘宗表示，如果民進黨不公布採購合約，國民黨團會續追，就是要讓全民知道民進黨護航高端機密的態度；當初政府為了保護高端，阻撓其他疫苗進入台灣，相當可惡，人命關天，民進黨有必要對全民說清楚，如果拒絕，就請選民在大選用選票唾棄民進黨。

民進黨團總召柯建銘說，民進黨團的立場很清楚，就是按照程序進行，台灣經過百年大疫，現在卻要拿來消費，非常不道德，難道是國民黨選情告急，想要轉移總統候選人侯友宜凱旋苑的問題？面對選戰攻防，各陣營本來都會有所因應，沒有任何不可告人之處。