侯友宜：高端案有串滅證嫌疑 快解密別拖

藍營爆料，衛福部長薛瑞元曾到民進黨總統候選人賴清德競總，與賴競選總幹事潘孟安等人碰面，質疑「喬高端」。國民黨總統候選人侯友宜批，賴清德說高端解密講了一周，連動都沒動，還放任薛瑞元到柯建銘辦公室討論，人民會想是否有串證、湮滅證據嫌疑，要盡快解密、不要拖。

侯友宜昨輔選時說，薛瑞元在衛福部前部長陳時中選台北市長的時候，也為了高端案件密商談了很久，這次更離譜是在上班時間，去民進黨立法院黨團總召柯建銘辦公室不知道做什麼，高端若想解密，為什麼全部的人跟薛瑞元去柯建銘辦公室會商？「人民會想你們會不會是在串證、湮滅證據，有這個嫌疑。」

侯友宜昨天接受三立新聞節目專訪表示，高端疫苗合約封存卅年，人民質疑不斷，問題在哪？先進國家緊急授權疫苗會議都是全程直播，但高端疫苗ＥＵＡ審查沒有公布錄影、沒有公布會議紀錄，沒有做過人體試驗，聲稱的符合國際科學標準被打臉，造成很多人要去日本還要補打，既然立法院要開臨時會，那就請賴清德把高端疫苗合約立刻解密，不要再躲在封存的保護傘下，以為頭過身就過。

國民黨副總統候選人趙少康表示，到底為什麼民進黨能夠全黨一起維護高端，很像是民進黨的黨營事業，不覺得嗎？賴清德現在被逼急了，說可以公開這個合約，但怎麼公開？陳時中又說不可以，為什麼都搞得這麼複雜？

台北市長蔣萬安表示，立法院全部民進黨委員護航說有商業機密、保密協議，不能公開高端合約。結果，現在賴清德為了要選舉，說可以公開，講到現在已經一周了，還沒有公開。