高端合約不公開太可惡！趙少康：當選該抓的一個不放過

高端疫苗' rel='高端疫苗' data-rel='/2/173217' class='tag'>高端疫苗採購契約是否公開，選前引發衛福部官員密會賴競辦疑雲。對於採購契約是否公開？國民黨副總統候選人趙少康上午受訪表示，不公開也沒關係，等到侯友宜當選，立刻公開，該抓的、該關的，該追究的，一個都不放過，「太可惡了」。

趙少康上午陪北市立委候選人游淑慧車隊掃街前受訪指出，高端到底有什麼不可告人的祕密，越搞大家越覺得奇怪，民進黨大官們的本事，就是把一件簡單的事情搞得很複雜，明明沒有那麼複雜，比如說賴清德的「賴皮寮」拆掉就是了，搞到信託什麼一堆，什麼時候有信託呢？選舉快結束了，他也不講，高端也是這樣。

趙少康表示，到底為什麼民進黨能夠全黨一起維護高端，很像是民進黨的黨營事業，不覺得嗎？賴清德現在被逼急了，說可以公開這個合約，但怎麼公開？有說要開股東會的、有說要開董事會，陳時中又說不可以，為什麼都搞得這麼複雜？

趙少康指出，國家花了40億買了高端5百萬劑，到底幾個人打了？打了到底有沒有效？銷毀了多少？好像都是祕密， 民進黨很奇怪，什麼都是祕密，蔡英文的論文也是祕密，政大升等也是祕密，高端也是祕密，跟國外的疫苗合約也是秘密，買雞蛋也是，而且一密就是30年，又不是威士忌越陳越香？

另外，對於衛福部長薛瑞元要告民代？趙少康說，拿公帑去告是不對的，自己的官司自己打，而且有什麼好告的？把事實攤開來，衛福部的官員要講任何事情，媒體都會報導，卻不循這個正道，以為用告的就可以解決問題？這是另外一種緩兵之計。

對於密會疑案？趙少康說，不管是不是商討臨時會，且臨時會跟賴清德的競選總幹事潘孟安有什麼關係？風馬牛不相及，衛福部長跟賴辦的總幹事密會很奇怪，到底怕什麼？怕被立法委員的問出來？要擋什麼？要隱藏什麼？大家真的是越來越好奇、懷疑。