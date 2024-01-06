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高端合約不公開太可惡！趙少康：當選該抓的一個不放過

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨副總統候選人趙少康上午陪北市立委候選人游淑慧車隊掃街前受訪。記者楊正海／攝影
國民黨副總統候選人趙少康上午陪北市立委候選人游淑慧車隊掃街前受訪。記者楊正海／攝影

高端疫苗' rel='高端疫苗' data-rel='/2/173217' class='tag'>高端疫苗採購契約是否公開，選前引發衛福部官員密會賴競辦疑雲。對於採購契約是否公開？國民黨副總統候選人趙少康上午受訪表示，不公開也沒關係，等到侯友宜當選，立刻公開，該抓的、該關的，該追究的，一個都不放過，「太可惡了」。

趙少康上午陪北市立委候選人游淑慧車隊掃街前受訪指出，高端到底有什麼不可告人的祕密，越搞大家越覺得奇怪，民進黨大官們的本事，就是把一件簡單的事情搞得很複雜，明明沒有那麼複雜，比如說賴清德的「賴皮寮」拆掉就是了，搞到信託什麼一堆，什麼時候有信託呢？選舉快結束了，他也不講，高端也是這樣。

趙少康表示，到底為什麼民進黨能夠全黨一起維護高端，很像是民進黨的黨營事業，不覺得嗎？賴清德現在被逼急了，說可以公開這個合約，但怎麼公開？有說要開股東會的、有說要開董事會，陳時中又說不可以，為什麼都搞得這麼複雜？

趙少康指出，國家花了40億買了高端5百萬劑，到底幾個人打了？打了到底有沒有效？銷毀了多少？好像都是祕密， 民進黨很奇怪，什麼都是祕密，蔡英文的論文也是祕密，政大升等也是祕密，高端也是祕密，跟國外的疫苗合約也是秘密，買雞蛋也是，而且一密就是30年，又不是威士忌越陳越香？

另外，對於衛福部長薛瑞元要告民代？趙少康說，拿公帑去告是不對的，自己的官司自己打，而且有什麼好告的？把事實攤開來，衛福部的官員要講任何事情，媒體都會報導，卻不循這個正道，以為用告的就可以解決問題？這是另外一種緩兵之計。

對於密會疑案？趙少康說，不管是不是商討臨時會，且臨時會跟賴清德的競選總幹事潘孟安有什麼關係？風馬牛不相及，衛福部長跟賴辦的總幹事密會很奇怪，到底怕什麼？怕被立法委員的問出來？要擋什麼？要隱藏什麼？大家真的是越來越好奇、懷疑。

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