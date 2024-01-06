新聞眼／選前愈遮掩 高端仇恨值愈積愈高

選前高端爭議再次浮上檯面，民進黨總統候選人賴清德一周前在辯論會上表示，贊成高端合約應該要公開，但事隔一周，民進黨政府依舊沒有動作。自疫情以來，高端爭議頻傳，衍生許多「仇恨值」，民進黨政府愈是遮掩，愈讓民眾覺得有「貓膩」，如果綠營不在選前打開高端「黑箱」，對選情將有負面影響。

高端合約從疫情期間到這次選戰，民進黨一直受到外界詬病，二○二二年九合一選舉民進黨大敗，高端也被直指是關鍵之一。隨著大選倒數，賴清德上周在辯論會表態贊成高端公開合約。但這次行政部門顯然與賴清德「不同調」，賴清德在選舉期間所提出的教育、勞工等政見，行政部門總是立刻埋單、「助攻」，但針對高端問題，過去一周以來，行政院與衛福部卻是推拖拉。

針對高端合約，閣揆陳建仁稱，合約提早解密須經高端股東會同意，衛福部次長王必勝說，需要高端「內部程序」亦即董事會通過，先不論陳揆與王必勝誰「打臉」誰，可以確定的是，行政部門迴避問題，只將球丟回給高端。

自從賴清德鬆口贊成高端公開合約後，國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲「每日一問」、「每日一酸」，國民黨立法院黨團也要求立法院召開臨時會、請行政院長陳建仁就高端爭議赴立法進行專案報告。面對藍白圍攻，如果民進黨仍選擇逃避、不接招，就選戰攻防而言，自然也不利民進黨。

尤其在高端爭議再度升溫之際，又再爆出衛福部長薛瑞元密會賴競辦要員，一如二○二二年九合一選舉前，薛瑞元等人密會當時民進黨台北市長候選人陳時中翻版，都引發行政不中立質疑，更令人對於高端合約裡藏著什麼樣祕密產生諸多聯想。

面對高端問題，府院黨一路走來始終遮遮掩掩，如果民進黨認為高端一切合法透明，更應坦然面對，選前就公開高端合約向選民釋疑，否則只是會讓高端的仇恨值愈積愈高，愈不利於選情。